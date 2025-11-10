Stało się! Zalewski będzie miał nowego trenera. Jest oficjalny komunikat

Nicola Zalewski przeżywał ostatnio ciężkie chwile w Atalancie Bergamo. Od czasu powrotu po kontuzji rozegrał tylko jeden mecz w pełnym wymiarze czasowym. Przeciwko Milanowi (1:1) i Olympikowi Marsylia (1:0) w ogóle nie wyszedł na boisko, a w ostatnim spotkaniu z Sassuolo (0:3) wszedł z ławki na ostatnie osiem minut. Wyglądało więc na to, że stracił zaufanie trenera Ivana Juricia, który zresztą wyrażał się o nim dość krytycznie. Wkrótce jednak sytuacja piłkarza może się zdecydowanie zmienić.

Oficjalnie: Atalanta zwolniła trenera. Romano wskazał następcę

Tak wynika z komunikatu, jaki w poniedziałek wydała na swojej stronie internetowej Atalanta Bergamo. - Atalanta BC ogłasza, że ??Ivan Jurić został zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu, podobnie jak jego najbliżsi współpracownicy: Matteo Paro, Miguel Veloso, Paolo Barbero, Stjepan Ostojić i Michele Orecchio. Atalanta BC dziękuje Ivanowi Juriciowi i jego sztabowi za zaangażowanie i życzy im wszystkiego najlepszego na przyszłość - możemy przeczytać.

Oznacza to, że po powrocie ze zgrupowania reprezentacji Polski Zalewski będzie już współpracował z innym szkoleniowcem. Na razie nie podano, kto nim będzie. Zanim jednak pojawiła się informacja o rozstaniu z Juriciem, włoski dziennikarz Fabrizio Romano wskazał nazwisko jego następcy. - Plan potwierdzony: Atalanta jest bliska zwolnienia Ivana Juricia i mianowania Raffaele Palladino nowym trenerem - napisał w nocy z niedzieli na poniedziałek na platformie X.

Kiepska sytuacja klubu Zalewskiego. Fatalny bilans Juricia

Wspomniany Palladino obecnie pozostaje bez pracy. Cały poprzedni sezon spędził we Fiorentinie, którą doprowadził do szóstego miejsca w Serie A. Wcześniej pracował w Monzy - najpierw jako trener ekipy U-19, a potem pierwszego zespołu.

Z kolei Ivan Jurić pozostawił Atalantę na dopiero 13. miejscu w tabeli ligi włoskiej. Pod jego wodzą zespół z Bergamo zanotował 4 zwycięstwa, 8 remisów i 3 porażki. Aż do zwycięstwa z Olympikiem Marsylia w Lidze Mistrzów utrzymywał serię sześciu meczów bez wygranej. O zwolnieniu 50-latka przesądziła niedzielna porażka z Sassuolo 0:3.