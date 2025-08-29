Sensacyjne powołania do reprezentacji! Tego nikt się nie spodziewał

"Ostateczną listę powołanych selekcjoner wyśle w ostatniej chwili, to jest po meczach el. europejskich pucharów, czyli w piątek około południa. Jak zaznaczał Jan Urban, rewolucji w kadrze nie będzie, bo i tak wielkiego wybory nowy selekcjoner nie ma. W pojedynczych przypadkach Urban zadecyduje, czy sięgnąć po doświadczonego, ale niewiele grającego piłkarza z zagranicy, czy jednak po kogoś, kto występuje co tydzień na boiskach ekstraklasy" - pisał przed powołaniami Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

Oto lista powołanych piłkarzy przez Jana Urbana

W piątek w południe poznamy wybrańców Jana Urbana. Konrad Ferszter, dziennikarz Sport.pl dowiedział się, że następca Michała Probierza powołał trzech piłkarzy Legii Warszawa. Niespodzianką jest obecność w składzie będącego w słabszej formie w tym sezonie środkowego pomocnika Bartosza Kapustki.

To jednak nie koniec powołań z Legii Warszawa. Oprócz Kapustki szansę w reprezentacji Polski dostanie też stoper Jan Ziółkowski, który będzie miał okazję zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi. To kolejna ważna informacja w jego życiu, bo przecież właśnie przenosi się do Romy.

Powołanie otrzymał też skrzydłowy Paweł Wszołek, będący ostatnio w bardzo dobrej formie (3 gole i 4 asysty w 13 meczach). Ostatni raz zagrał on w kadrze w październiku 2023 roku. W sumie Wszołek ma 14 występów w reprezentacji Polski.

Do pierwszego meczu reprezentacji Polski pod wodzą Jana Urbana pozostało niewiele ponad tydzień. W czwartek 4 września (godz. 20.45) Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o tej samej porze zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

