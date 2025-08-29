Oficjalnie: Urban zaskoczył wszystkich! Oto sensacyjne powołania

Polscy kibice nie mogli się już doczekać tego dnia. Jan Urban, który ponad miesiąc temu został ogłoszony nowym trenerem reprezentacji Polski, podał nazwiska 25 piłkarzy powołanych na pierwsze zgrupowanie. Biało-Czerwoni w jego ramach zagrają dwa mecze w kwalifikacjach do mistrzostw świata.

Jan Urban ogłosił skład reprezentacji Polski

Jak już informowaliśmy, jako pierwsi w składzie jest trzech piłkarzy Legii Warszawa: Bartosz Kapustka, Jan Ziółkowski oraz Paweł Wszołek. "Niespodzianką jest obecność w składzie będącego w słabszej formie w tym sezonie środkowego pomocnika Bartosza Kapustki. Oprócz Kapustki szansę dostanie też stoper Jan Ziółkowski, który będzie miał okazję zadebiutować w koszulce z orzełkiem na piersi" - pisał Sport.pl.

Inną niespodzianką jest powołanie prawego obrońcy Arkadiusza Pyrki, który również będzie miał okazję do debiutu. Zawodnik ten występuje w niemieckim St. Pauli, a w młodzieżowej reprezentacji Polski zagrał 19 razy.

Do składu wrócili też napastnik Robert Lewandowski, bramkarz Kamil Grabara oraz lewoskrzydłowy Kamil Grosicki. Ten ostatni jeszcze pod wodzą poprzedniego trenera Michała Probierza, już nawet pożegnał z kadrą, ale potem kilka razy przyznał, że jednak chciałby grać dalej. Trener Urban na pierwszej konferencji prasowej zapowiadał, że Grosicki mógłby jeszcze pomóc tej drużynie. Teraz powołał go na zgrupowanie.

Natomiast Grabara w kadrze zagrał dotychczas tylko jeden mecz. Było to dawno temu, bo w czerwcu 2022 roku. Teraz będzie walczył o pozycję numer "1". Z kolei Lewandowski nie tylko wraca do gry, ale też znów będzie nowym kapitanem kadry. Ogłosił to Jan Urban.

Wielkim nieobecnym jest za to bramkarz Marcin Bułka.

Do debiutu Jana Urbana pozostało niewiele ponad tydzień. W czwartek 4 września (godz. 20.45) Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe z Holandią. Trzy dni później - w niedzielę 7 września o tej samej porze zagramy z Finlandią na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

Skład reprezentacji Polski na mecze z Holandią i Finlandią:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski

Bartłomiej Drągowski, Kamil Grabara, Bartosz Mrozek, Łukasz Skorupski Obrońcy: Jan Bednarek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Pyrka, Paweł Wszołek, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski

Jan Bednarek, Matty Cash, Jakub Kiwior, Tomasz Kędziora, Arkadiusz Pyrka, Paweł Wszołek, Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski Pomocnicy: Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński

Przemysław Frankowski, Kamil Grosicki, Bartosz Kapustka, Jakub Kamiński, Jakub Piotrowski, Bartosz Slisz, Sebastian Szymański, Nicola Zalewski, Piotr Zieliński Napastnicy: Adam Buksa, Robert Lewandowski, Krzysztof Piątek, Karol Świderski.

