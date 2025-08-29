Tak Boniek zareagował na to, co zrobiły polskie kluby. Zawrzało

Za nami kolejny emocjonujący czwartek z polskimi klubami w eliminacjach europejskich pucharów. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Genkiem 2:1 (3:6 w dwumeczu) w IV rundzie eliminacji Ligi Europy, Raków Częstochowa wygrał na wyjeździe z Ardą Kyrdżali 2:1 (3:1 w dwumeczu) w IV rundzie eliminacji Ligi Konferencji, Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z Dinamo Tirana 1:1 (4:1 w dwumeczu), a Legia Warszawa po 120 minutach zremisowała u siebie 3:3 z Hibernianem (5:4 w dwumeczu). Tym samym wszystkie cztery polskie zespoły jesienią będą grać w fazie ligowej Ligi Konferencji.

Zbigniew Boniek podsumował wyniki polskich klubów w eliminacjach

Klasycznie głos po meczach polskich ekip zagrał Zbigniew Boniek, który w krótkim wpisie na portalu X podsumował to, co zaprezentowały kluby w czwartkowych spotkaniach.

"W Warszawie emocje top i zwycięski remis. Brawa. Jaga i Raków nie zawodzą. Brawa. Lech znowu coś tam zagrał, ale w meczu o szyszki, to za mało na brawa. Cztery drużyny w Konferencji. Pożyjemy, zobaczymy. Szykuje się dobra, ciekawa jesień" - napisał Boniek, czym wzbudził małe zamieszanie wśród kibiców Lecha Poznań.

"Wiadomo Lech najgorszy a Legia niesamowita. Normalka", "No Lech coś tam coś tam prezesie, ale LEGIA… to jest duma Polski", "Jak na byłego prezesa i ambasadora Polski jest pan bardzo nieobiektywny szkoda, ale cóż taki styl. Mam nadzieję ze kiedyś zmieni pan obraz widzenia. Pozdrawiam" - komentowali internauci.

Losowanie fazy ligowej Ligi Konferencji odbędzie się w piątek 29 sierpnia po godz. 13:00. Wcześniej UEFA wylosuje fazę ligową Ligi Europy.

