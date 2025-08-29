Urban zdecydował! Oto nowy kapitan reprezentacji Polski

Reprezentacja Polski ma za sobą niezwykle trudny okres. Najpierw burza związana z odebraniem opaski kapitana Robertowi Lewandowskiemu, następnie bolesna porażka z Finlandią w el. MŚ, a na koniec niewygodne rozstanie z selekcjonerem Michałem Probierzem. Jego następcą został Jan Urban, który ma jeden cel: awansować na mundial. Nie tak dawno ogłosił pierwsze powołania, a teraz zabrał głos na temat roli kapitana.

Jan Urban zabrał głos ws. opaski kapitana. Wiemy, co z Lewandowskim

Jan Urban postanowił, że Robert Lewandowski ponownie zostanie kapitanem kadry. "Chciałbym, byśmy rozpoczęli zgrupowanie z czystą kartą. Kapitanem reprezentacji będzie Robert Lewandowski, który pojawi się ze mną na poniedziałkowej konferencji prasowej. Funkcję wicekapitana powierzyłem Piotrowi Zielińskiemu, a trzecim kapitanem będzie Jan Bednarek" - przekazał, cytowany przez profil Łączy nas piłka.

"Zawodnicy zostali już o tym poinformowani - rozmawiałem z nimi i chciałem, by to oni jako pierwsi dowiedzieli się o mojej decyzji. Jest ona ostateczna i temat opaski kapitańskiej uważam za zamknięty, nie będziemy go więcej komentować" - dodał. Piotr Zieliński nie miał nawet okazji, by wystąpić w roli "stałego" kapitana, gdyż podczas czerwcowego zgrupowania borykał się z urazem i nie wystąpił ani w meczu z Mołdawią, ani z Finlandią.

Urban nie zaskoczył zatem tak, jak przy powołaniach. Na liście nie znaleźli się m.in. Marcin Bułka, Mateusz Skrzypczak, Mateusz Bogusz, Bartosz Bereszyński czy kontuzjowany Jakub Moder. Przed szansą debiutu w barwach narodowych staną za to: Przemysław Wiśniewski, Jan Ziółkowski czy Arkadiusz Pyrka. Po dłuższym czasie do zespołu wraca również Kamil Grabara.

Reprezentacja Polski rozpocznie zgrupowanie już w poniedziałek 1 września. I wówczas wszystko wskazuje na to, że w naszym kraju pojawi się również Iribarren. Nasz zespół rozegra pierwszy mecz 4 września, kiedy na wyjeździe zmierzy się z Holandią.

