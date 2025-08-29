Ale im nastrzelał! Lewandowski to ich prawdziwa zmora

Losowanie fazy ligowej Ligi Mistrzów za nami. 36 drużyn poznało swoich rywali w tegorocznych rozgrywkach. Wśród nich jest oczywiście półfinalista poprzedniej edycji. FC Barcelona, bo o niej mowa, zagra u siebie z Paris Saint-Germain, Eintrachtem Frankfurt, Olympiacosem Pireus i FC Kopenhagą. Na wyjeździe zmierzy się zaś z Chelsea, Club Brugge, Slavią Praga i Newcastle United. Ze spotkań z kilkoma z tych drużyn z pewnością cieszy się Robert Lewandowski. Polak zagra bowiem ze starymi znajomymi.
Robert Lewandowski to trzeci strzelec w historii LM. W tych rozgrywkach zdobył aż 105 goli. Więcej trafień od niego mają jedynie Lionel Messi (129) i Cristiano Ronaldo (140). W tegorocznej fazie ligowej będzie mógł poprawić swój dorobek strzelecki.
Lewandowski po raz 25. w swojej karierze spotka się z Eintrachtem Frankfurt. To rywal, którego jest prawdziwym katem. W 24 dotychczasowych meczach zdobył bowiem aż 16 goli i zanotował cztery asysty. Bilans ten zbudował podczas gry w Borussii Dortmund i Bayernie Monachium. Co ciekawe klubowi z Frankfurtu nad Menem strzelił aż dwa hat-tricki.
Polski napastnik wie także jak strzelać gole przeciwko Olympiacosowi Pireus. W sześciu dotychczasowych starciach z greckim zespołem zdobył aż pięć goli. Co ciekawe to właśnie z tą drużyną strzelił swoją pierwszą bramkę w Lidze Mistrzów. Będąc piłkarzem Borussii trafił do siatki 19 października 2011 roku. Był to jego jedyny przegrany (1:3) mecz z tą drużyną.
Dobre wspomnienia łączą Lewandowskiego z jego występami przeciwko Chelsea. W sezonie 2019/20 zagrał z londyńczykami w 1/8 finału. Bayern Monachium wygrał tamten dwumecz aż 7:1, a Lewandowski był zaangażowany.... w każdego gola. W dwóch spotkaniach trzy razy trafiał do siatki i zaliczył cztery asysty.
Tegoroczna faza ligowa będzie dla Lewandowskiego okazją do kolejnego spotkania z Paris Saint-Germain, z którym jako piłkarz Bayernu i BVB (i to w Lidze Europy!) mierzył się siedmiokrotnie. W tych spotkaniach zdobył tylko jednego gola. Trafił do siatki 5 grudnia 2017 roku w wygranym 3:1 meczu fazy grupowej. Trenerem Bayernu był wówczas słynny Jupp Heynckes.
Polski napastnik będzie mógł także przenieść się wspomnieniami do sierpnia 2009 roku. Wówczas jako zawodnik Lecha Poznań grał z Clubem Brugge. W IV rundzie eliminacji do Ligi Europy poznaniacy odpadli wówczas po rzutach karnych. Lewandowski nie zdobył gola w obu meczach.
Tegoroczna Liga Mistrzów będzie okazją do napisania nowej karty w swojej karierze. Były kapitan polskiej kadry nigdy dotąd nie grał przeciwko Slavii Praga, FC Kopenhadze i Newcastle United.
* kolejno: liczba meczów (zwycięstwa-remisy-porażki), liczba goli, liczba asyst - dane na podstawie Transfermarkt
