Legia szykuje transferowy hit! Rusza po reprezentanta Polski

Jan Ziółkowski jest już o krok od odejścia z Legii Warszawa. W ostatnim czasie młody zawodnik był łączony z przenosinami do AS Romy. Niedawno Fabrizio Romano ogłosił w tej sprawie "here we go", co praktycznie przypieczętowało transfer Polaka do włoskiego zespołu. Z tego powodu ekipa z ekstraklasy musiała rozglądać się za jego następcą.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie dostał pracy za nazwisko". Syn Czesława Michniewicza poszedł w ślady ojca

Hitowy transfer Legii. Kamil Piątkowski o krok od klubu

Okazuje się, że szybko go znalazła. Jak donosi portal Meczyki.pl, Legia szykuje hit transferowy i jest bardzo blisko ściągnięcia Kamila Piątkowskiego. Dziennikarze dodają, że piłkarz już w piątek ma pojawić się w Warszawie. "Rozmowy w dużej mierze toczyły się wokół awansu Legii do europejskich pucharów. Piłkarz miał uzależniać swoje przyjście od wyniku dwumeczu z Hibernianem. Wygląda jednak na to, że zawodnik dał się już przekonać i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, pojawi się na testach medycznych w Legii" - czytamy.

Kamil Piątkowski w 2021 roku przeniósł się do RB Salzburg. Polak nie może jednak uznać pobytu w tym klubie za udany. Między innymi z powodu kontuzji rozegrał tam jedynie 57 meczów. W międzyczasie był także wypożyczany do KAA Gent, Granady i Kasimpasy, gdzie spędził ostatnie pół roku. Latem wrócił do Salzburga.

Piątkowski jest także reprezentantem Polski. W narodowych barwach zadebiutował w 2021 roku w meczu z Andorą. Do tej pory rozegrał w kadrze osiem spotkań i strzelił jednego gola.

Legia pokonała Hibernian 2:1 w pierwszym meczu, ale w rewanżu nie zdołała utrzymać przewagi. Przed własną publicznością przegrała 2:3 i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Stołeczny klub najbliższy mecz ligowy rozegra w niedzielę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Cracovią.

Przed Wami najnowszy Magazyn.Sport.pl! Polscy koszykarze zagrają w Katowicach o mistrzostwo Europy. Korespondenci Sport.pl czuwają, a już teraz mamy oryginalny starter pack kibica basketu. Ekskluzywne wywiady, odważne felietony i opinie przeczytasz >> TU