Legia szykuje transferowy hit! Rusza po reprezentanta Polski
Legia Warszawa jest bardzo bliska sprzedaży Jana Ziółkowskiego do Legii Warszawa. Stołeczny klub szybko znalazł już także jego następcę. Jak donosi portal Meczyki.pl, działacze przeprowadzą hit transferowy i do zespołu ma dołączyć reprezentant Polski.
+Eliminacje Mistrzostw Swiata Polska - Malta
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Jan Ziółkowski jest już o krok od odejścia z Legii Warszawa. W ostatnim czasie młody zawodnik był łączony z przenosinami do AS Romy. Niedawno Fabrizio Romano ogłosił w tej sprawie "here we go", co praktycznie przypieczętowało transfer Polaka do włoskiego zespołu. Z tego powodu ekipa z ekstraklasy musiała rozglądać się za jego następcą. 

Hitowy transfer Legii. Kamil Piątkowski o krok od klubu 

Okazuje się, że szybko go znalazła. Jak donosi portal Meczyki.pl, Legia szykuje hit transferowy i jest bardzo blisko ściągnięcia Kamila Piątkowskiego. Dziennikarze dodają, że piłkarz już w piątek ma pojawić się w Warszawie. "Rozmowy w dużej mierze toczyły się wokół awansu Legii do europejskich pucharów. Piłkarz miał uzależniać swoje przyjście od wyniku dwumeczu z Hibernianem. Wygląda jednak na to, że zawodnik dał się już przekonać i jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, pojawi się na testach medycznych w Legii" - czytamy. 

Kamil Piątkowski w 2021 roku przeniósł się do RB Salzburg. Polak nie może jednak uznać pobytu w tym klubie za udany. Między innymi z powodu kontuzji rozegrał tam jedynie 57 meczów. W międzyczasie był także wypożyczany do KAA Gent, Granady i Kasimpasy, gdzie spędził ostatnie pół roku. Latem wrócił do Salzburga. 

Piątkowski jest także reprezentantem Polski. W narodowych barwach zadebiutował w 2021 roku w meczu z Andorą. Do tej pory rozegrał w kadrze osiem spotkań i strzelił jednego gola. 

Legia pokonała Hibernian 2:1 w pierwszym meczu, ale w rewanżu nie zdołała utrzymać przewagi. Przed własną publicznością przegrała 2:3 i do rozstrzygnięcia potrzebna była dogrywka. Stołeczny klub najbliższy mecz ligowy rozegra w niedzielę. Tego dnia zmierzy się na wyjeździe z Cracovią. 

