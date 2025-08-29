UEFA zmienia zasady! Tak będzie wyglądało losowanie LK z udziałem czterech polskich drużyn

"Takiego rollercoastera i horroru kibice Legii nie przeżyli dawno" - relacjonował czwartkowy mecz z Hibernianem Konrad Ferszter ze Sport.pl. Trudno temu zaprzeczyć, zwłaszcza że piłkarze Edwarda Iordanescu na własne życzenie skomplikowali sobie kwestię awansu do fazy ligowej LK. Ostatecznie w doliczonym czasie regulaminowego czasu gry Juergen Elitim strzelił gola, który dał dogrywkę. A w 98. minucie decydujące trafienie zanotował Mileta Rajović.

UEFA zmieniła zasady. Tak będzie wyglądało losowanie Ligi Konferencji

Poza Legią awans do fazy ligowej LK wywalczyły Raków Częstochowa oraz Jagiellonia Białystok. Na tym jednak nie koniec, gdyż na tym etapie rozgrywek zobaczymy również Lecha Poznań, który poległ w dwumeczu el. Ligi Europy z KRC Genk. Już w piątek odbędzie się losowanie, podczas którego nasze zespoły poznają przyszłych rywali. Jak będzie wyglądało? UEFA postanowiła wprowadzić pewne zmiany.

Po pierwsze: losowanie faz ligowych Ligi Europy oraz Ligi Konferencji odbędzie się podczas jednego wydarzenia. Najważniejsze jest jednak to, że pary zostaną wygenerowane przez specjalny system opracowany przez europejską federację, nie jak dotychczas przez tradycyjne losowanie. Nie ma co ukrywać, że - w przeciwieństwie do poprzednich lat - rozstawienie nie ma aż tak dużego znaczenia, gdyż - niezależnie od współczynnika - w LK wszystkie drużyny muszą zagrać z jednym rywalem z każdego z sześciu koszyków.

Dany zespół nie może jednak zagrać dwóch meczów domowych lub wyjazdowych przeciwko drużynom z koszyków 1-2, 3-4, 5-6. Dla polskich drużyn ważne jest również to, że zanim zostanie ujawniona całość, system upewni się, że żaden zespół nie trafi na inny klub ze swojego kraju. Gdyby tego było mało, nie ma takiej szansy, by którykolwiek drużyna wylosowała więcej niż dwie ekipy z jednego państwa.

W losowaniu weźmie udział łącznie 36 zespołów. Uczestnicy zostali już podzieleni według współczynnika UEFA. Legia trafiła do koszyka pierwszego, Lech do drugiego, Jagiellonia do trzeciego, natomiast Raków - do piątego. "Polska jest pierwszym krajem w historii, który ma cztery kluby w fazie ligowej LK" - przekazał portal Football Rankings.

Wiadomo już, że każda z ekip rozegra trzy mecze u siebie oraz trzy na wyjeździe. Losowanie odbędzie się w piątek 29 sierpnia o godz. 13.