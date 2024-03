Fatalne wieści dla Probierza przed barażami. "Poruszał się o kulach"

W tym tygodniu poznamy listę zawodników wytypowanych przez Michała Probierza na marcowe mecze reprezentacji Polski. - Zbiorę grupę najlepszych piłkarzy, z nich wybiorę najsilniejszą jedenastkę, która weźmie odpowiedzialność za wynik i awans. Żadnego kombinowania - zapowiadał selekcjoner Biało-Czerwonych w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Patryk Dziczek doznał urazu w meczu z Puszczą Niepołomice. W kadrze debiutował u Michała Probierza

W przypadku powołań zawsze istotnym czynnikiem są kontuzje zawodników odniesione w ostatniej chwili. Niestety złą informacją dla Michała Probierza jest fakt, że takiej nabawił się Patryk Dziczek w dogrywanym we wtorkowy wieczór meczu 17. kolejki między Piastem Gliwice a Puszczą Niepołomice (1:0).

Pomocnik Piasta opuścił boisko z powodu urazu w 33. minucie i wszystko wskazuje na to, że nie będzie mógł znaleźć się na liście powołanych przez polskiego selekcjonera. "Patryk Dziczek nie wróci do gry z powodu groźnej kontuzji. Możliwe, że kontuzja wykluczy go z gry w marcowych barażach do Euro" - przekazał Bartosz Wieczorek z TVP Sport.

"Patryk Dziczek zszedł z kontuzją w meczu z Puszczą. Później poruszał się już o kulach" - przekazał Maciej Skucha.

Patryk Dziczek dotychczas zanotował dwa występy w reprezentacji Polski, a szansę debiutu otrzymał właśnie od Michała Probierza w wygranym 2:0 meczu z Wyspami Owczymi. W tym sezonie jest też podstawowym zawodnikiem Piasta Gliwice, dla którego zdobył dziewięć bramek w 25 spotkaniach.

Kadrę na marcowe mecze reprezentacji Polski poznamy zatem w godzinach wieczornych w czwartek 14 marca. Tydzień później, bo w czwartek 21 marca o godzinie 20:45 kadra Michała Probierza zagra z Estonią w półfinale baraży na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeśli wygra, to we wtorek 26 marca zmierzy się w finale baraży ze zwycięzcą rywalizacji Finlandia - Walia.