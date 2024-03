To byłaby rewolucja w polskich skokach. Stoch potwierdza

Polskie skoki są w trakcie sporego kryzysu i jednego z najgorszych sezonów Pucharu Świata w ostatnich kilkunastu latach. Jedyne podium tej zimy to trzecie miejsce 30-letniego Aleksandra Zniszczoła osiągnięte w Lahti. Reszta czołowych zawodników - zwłaszcza trójka: Kamil Stoch, Piotr Żyła i Dawid Kubacki też jest już bardzo doświadczona, od dawna startuje w zawodach najwyższej rangi i coraz częściej mówi się o ich zmęczeniu.

W Polsce brakuje skoczków, którzy napieraliby na tych najstarszych. Choć talenty w kadrach juniorskich są, to jeszcze sporo czasu zajmie im wejście na wyższy poziom, żeby realnie wzmocnić polskie skoki. To ich dwa największe problemy, ale za trzeci uważa się powoli także brak zmiany podejścia do doświadczonej grupy zawodników. Według wielu ten krok powinno się wykonać jak najszybciej.

Polacy zmienią podejście do startów? Małysz: Chciałbym to słyszeć od starszych zawodników

Chodzi o to, żeby zawodnicy tacy jak Stoch, Kubacki i Żyła nie jeździli na wszystkie zgrupowania w czasie okresu przygotowawczego, nie startowali we wszystkich konkursach i seriach zawodów Pucharu Świata, a także odpowiednio zarządzali treningiem w czasie sezonu. - Zawodnicy muszą być bardziej świadomi. Jeżeli czują się zmęczeni, to powinni o tym od razu powiedzieć trenerowi i zasygnalizować, że potrzebują odpoczynku. Chciałbym to słyszeć od starszych zawodników: żeby powiedzieli, co myślą i jak chcą trenować. Trener jest im potrzebny w zasadzie tylko do nadzoru, choć też do tego, by czasem coś podpowiedzieć. Oni są przecież bardzo doświadczeni i doskonale znają swój organizm. Sami też są w stanie sporo zrobić - mówił niedawno prezes Polskiego Związku Narciarskiego, Adam Małysz.

Dodawał, że bardzo podoba mu się sposób, w jaki te sprawy uporządkował Ryoyu Kobayashi. Japończyk, obecny wicelider klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, przed tym sezonem odszedł z klubu Tsuchiya, z którym trenował od lat i założył własny - Team Roy, do którego sprowadził swojego wcześniejszego trenera, Janne Vaetaeinena z Finlandii. Małysz uznaje go obecnie za kogoś w rodzaju wzoru dla skoczka.

- Rozmawiałem z Thomasem o tym, że nasi starsi zawodnicy powinni mniej startować i wybierać konkursy. On miał nawet taki plan na ten sezon, ale stało się, jak się stało, to zostało gdzieś porzucone. Sami zawodnicy też chcieli być w rytmie startowym. Dawida nawet nie szło zmusić, by poszedł trenować, a nie startować, bo miał inne zdanie. W końcu jednak Thomas wziął sprawy w swoje ręce i podjął stanowcze decyzje, pokazując, kto tu jest szefem - ocenił Małysz, odnosząc się do odsunięcia Kubackiego od składu Polaków na zawody w Lahti, kiedy skoczek pojechał trenować do Eisenerz w Austrii.

Thurnbichler: To możliwe rozwiązanie

- Z bardziej doświadczonymi zawodnikami praca rzeczywiście jest trudniejsza. Ciężej stawiać cele, ale oni powinni je mieć - mówił Sport.pl kilka tygodni temu Thomas Thurnbichler. - I może nie do końca chodzi tylko o to, że osiągnęli więcej sukcesów niż inni: mają inne osobowości. Czasem trzeba odnaleźć odpowiednie podejście do każdego człowieka - dodawał Austriak.

- To, żeby ci bardziej doświadczeni zawodnicy byli nieco inaczej traktowani, jest możliwym rozwiązaniem. Nie mają tak wiele energii jak 20-letni zawodnicy i czasem trzeba znaleźć dla nich inne możliwości. Jednym z wyjść z tej sytuacji byłoby pozwolenie im na więcej treningu w domu, mniej obozów. Nie będzie jednak "zespołu wewnątrz zespołu", wszystko odbywałoby się nadal wewnątrz polskiego związku - wskazywał Thurnbichler. Trener Polaków podkreślał też, że "nie zaakceptowałby, gdyby na wieży trenerskiej na równi z nim był kolejny trener". Woli wszystko opierać na współpracy z innymi szkoleniowcami oraz dobrej komunikacji.

Na razie nie wiadomo, czy w sytuacji, gdy PZN i skoczkowie zdecydowaliby się podążać tą drogą, Stoch, Kubacki i Żyła zostaliby przejęci przez zupełnie nowego trenera, objęci szerszym szkoleniem np. trenerów bazowych, którzy ich dobrze znają, czy obowiązek prowadzenia ich przygotowań nadal byłby po stronie Thomasa Thurnbichlera.

Żyła czeka na rozmowę z Thurnbichlerem, Kubacki nie komentuje, a Stoch potwierdza, że pomysł innego toku przygotowań padł

A jak widzą ten pomysł innego typu przygotowań do sezonu sami polscy zawodnicy? - Nie wiem, sezon na razie trwa i trzeba się na tym skoncentrować. Co później? Będzie czas, żeby się zastanowić - mówił nam w Oberstdorfie dość tajemniczo Piotr Żyła. Nieco więcej o podejściu wiślanina powiedział za to Adam Małysz. - Miałem ostatnio rozmowę z Piotrkiem, bo chciałem wiedzieć, jak on to widzi. Mówił, że czeka na rozmowę z Thomasem. Powiedział jednak bardzo ważną rzecz: że dalej wierzy w to, że wszystko może dobrze działać. Najpierw potrzeba jednak rozmowy. On sam chciałby mieć też większą swobodę. Wolałby mieć więcej normalnego treningu niż zgrupowań - opisał punkt widzenia skoczka. Sprawy nie chciał za to skomentować Dawid Kubacki, którego również pytaliśmy o nią pod mamutem w Oberstdorfie.

W długiej rozmowie ze Sport.pl swoje zdanie wyraził natomiast Kamil Stoch. - Były prowadzone takie rozmowy i były też nawet pomysły, żebyśmy trenowali trochę innym tokiem, innym torem: żebyśmy nie musieli jeździć na wszystkie zgrupowania. Z racji przede wszystkim doświadczenia, które posiadamy przez lata startów i treningów, tak naprawdę nie musimy robić bazy, którą muszą zrobić młodsi zawodnicy. Później o tym gdzieś się chyba zapomniało i trenowaliśmy normalnym tokiem - wskazuje.

Czy to możliwe kolejnej zimy? - Najpierw musiałbym o tym szczerze porozmawiać z trenerem i z władzami Polskiego Związku Narciarskiego, czy taka opcja w ogóle istnieje. I jakie są szanse na jego realizację - ocenia Stoch. - Nie mam żalu, że tak się nie stało w tym sezonie. To już jest historia, tego nie zmienię. Jedyne, nad czym mogę się skupić, to co dzieje się teraz i co jest bezpośrednio przede mną. I tak też robię - zapewnia trzykrotny mistrz olimpijski.

