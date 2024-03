Bardzo bolesny powrót Andrejczyk po rocznej przerwie. Dosłownie. "Niestety"

Kiedy w 2021 roku Maria Andrejczyk zdobywała srebrny medal na IO w Tokio, wydawało się, że jej kariera nabierze tempa i czeka ją świetlana przyszłość. Stało się jednak inaczej, ponieważ zaczęła borykać się z dużymi problemami zdrowotnymi. "Zdrowie nie dopisuje. W skrócie: ja jeszcze płacę cenę za igrzyska - za presję, stres, nadmiar emocji itd. Okazało się, że mój organizm potrzebuje znacznie więcej czasu, żeby sam się posprzątać" - mówiła w lipcu 2023 roku.

Nie tak dawno informowaliśmy, że podjęła stanowcze kroki, aby wrócić do formy. Przede wszystkim po 1,5 rocznym pobycie w Finlandii przeprowadziła się do Polski, a dodatkowo zażegnała też problemy psychiczne. - Miałam naprawdę głęboką depresję przez parę dobrych miesięcy. Ale psychika funkcjonuje już lepiej, przysadka mózgowa nie kręci mi takiej makareny jak wcześniej - wyjaśniła.

Andrejczyk wróciła do rywalizacji. Miała jednak spory problem

Po niemalże rocznej przerwie wróciła we wtorek do rywalizacji podczas Pucharu Europy w portugalskiej Leirii. Nie może jednak zaliczyć tego występu do udanych, ponieważ po rzucie na odległość 55,04 metra zajęła dopiero 11. miejsce. Jak się okazuje, doskwierał jej jednak uraz, który uniemożliwił osiągnięcie lepszego wyniku. Nie ma powodów do niepokoju, ponieważ nie dotyczył on barku, z którym miała problemy przez ostatnie lata.

"Niestety na parę dni przed zawodami naciągnęłam sobie przywodziciel. Do ostatniej chwili wspólnie z trenerem i fizjoterapeutą walczyliśmy o przywrócenie go do sprawności. Zaryzykowałam i rzuciłam dwa razy w konkursie, przyznam szczerze, że ciężko rzuca się z przeskoku i bez prawej nogi" - przekazała.

Mimo niezbyt udanego startu 28-latka nie pozostawiła złudzeń. "Niemniej - start kontrolny zaliczony - wiemy, nad czym pracować, bark śmiga bez zarzutów. Wracamy do Polski i do cięższego treningu" - oznajmiła w poście na Facebooku.

Zawody w Leirii miały jedynie pokazać, w jakim miejscu znajduje się obecnie nasza zawodniczka. Celem głównym pozostają oczywiście tegoroczne IO w Paryżu. - Ten występ ma dać informację, jak idą przygotowania i pokaże nam, nad czym będziemy musieli popracować w marcu i kwietniu. Sam wynik będzie stanowić drugorzędną kwestię. Marzec nie jest momentem na wysoką formę - stwierdziła, cytowana przez PZLA.