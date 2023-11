Media: Gwiazda Legii na celowniku znanego klubu. Może odejść już zimą

Bartosz Slisz notuje obecnie bardzo dobry sezon. Udane występy w barwach Legii Warszawa zaowocowały powołaniem do reprezentacji Polski. Selekcjoner Michał Probierz od razu dał sygnał, że chce na niego stawiać. 24-latek wystąpił w każdym meczu za kadencji nowego szkoleniowca, a wielu widzi w nim "następcę Grzegorza Krychowiaka", który zakończył już przygodę z kadrą i nie będzie stanowił dla niego konkurencji. W konfrontacji z Czechami Slisz zagrał pełne 90 minut i był wyróżniającą się postacią. Okazuje się, że z wysokości trybun oglądali go wówczas zagraniczni skauci.

Bartosz Slisz wygranym meczu z Czechami? Dobry występ na oczach skautów

Kilka jego statystyk z tamtego spotkania za WyScout podał na portalu X dziennikarz CANAL+ Sport, Tomasz Ćwiąkała. Slisz zanotował m.in. najwięcej przechwytów z całej drużyny - siedem, do tego miał 14 na 17 wygranych pojedynków oraz dwa udane dryblingi na trzy próby. To jedne z lepszych liczb w tym spotkaniu. W skali od 1 do 6 Sport.pl ocenił ten występ na 2+, co i tak było piątą najlepszą notą w zespole.

Piłkarz Legii sprawdził się w odpowiednim momencie. Jak poinformował turecki portal Fotomac, już wcześniej wpadł on w oko trenera Trabzonsporu Abdullaha Avciego, który poszukuje gracza na pozycję defensywnego pomocnika. Na jego polecenie po całej Europie rozjechała się grupa klubowych skautów. Jeden z nich udał się Warszawy specjalnie, by obserwować Slisza. Portal odnotował również, że pomocnik miał w tym meczu 71 kontaktów z piłką i 77-procentową skuteczność podań oraz że monitorowano kilka innych jego występów w barwach Legii.

Bartosz Slisz odejdzie z Legii? "Nie są to łatwe rozmowy"

Kontrakt Slisza z Legią obowiązuje do końca grudnia 2024. We wrześniu dyrektor sportowy klubu ze stolicy Jacek Zieliński zdradził, że są problemy z jego przedłużeniem. - Jest plan, by ten kontrakt przedłużyć, rozmawiałem z agentem już kilka razy, ale nie są to łatwe rozmowy - powiedział w programie Liga+Extra w CANAL+ Sport. W tej sytuacji rozsądnym rozwiązaniem może być transfer, ponieważ pozwoli wicemistrzom Polski zarobić. Niewykluczone więc, że Slisz opuści Legię jeszcze tej zimy.

Bartosz Slisz w Legii Warszawa rozegrał 158 meczów, strzelił pięć goli i zaliczył 11 asyst. Do klubu dołączył w lutym 2020 r. z Zagłębia Lubin za 1,5 mln euro.