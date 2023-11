Brutalna diagnoza reprezentacji Polski. Legenda wali między oczy

Reprezentacja Polski nie wywalczyła bezpośredniego awansu na mistrzostwa Europy i będzie musiała walczyć o miejsce w turnieju poprzez dwustopniowe baraże. Po niedzielnych meczach wygląda na to, że biało-czerwonym uda się uniknąć potęg - w półfinale Polska może zagrać z Estonią, natomiast w finale potencjalnym rywalem może być Walia. Niewykluczone, że w przypadku awansu na Euro to może być ostatni wielki turniej dla Wojciecha Szczęsnego czy Roberta Lewandowskiego w narodowych barwach.

Dlatego Polakom nie udało się w eliminacjach. "Za często byliśmy słabsi"

Włodzimierz Lubański rozmawiał z "Faktem" po zakończonych eliminacjach biało-czerwonych do Euro 2024. Były reprezentant Polski pokusił się o diagnozę, dlaczego nie udało się wywalczyć awansu bez konieczności gry w barażach. - Piłkarze zapomnieli, że nie ma łatwych przepraw i "kelnerów" za rywali. W niektórych meczach wychodzili na boisko z przekonaniem, że trzy punkty mogą sobie dopisać jeszcze zanim sędzia rozpocznie spotkanie. Nie awansowaliśmy z grupy, bo kadra nie osiągnęła i zaprezentowała poziomu, który gwarantowałby zwycięstwa. W skrócie: za często byliśmy słabsi od rywali - powiedział.

Były gracz Górnika zwrócił też uwagę na częste zmiany trenerów. W ostatnich dwóch latach kadrę prowadziło aż czterech selekcjonerów. - Zapominamy o jednym: trener bramki nie strzeli. Selekcjoner może przygotować zespół pod względem fizycznym, taktycznym i mentalnym. Musi być między nim a drużyną chemia, zrozumienie i pełne zaufanie. Jeśli tego nie ma, to zamiast wyników są wielkie problemy. Na pewno takie rotacje na najważniejszym stanowisku w kadrze nie sprzyjają stabilizacji. Wprowadzają stan tymczasowości. Ale to pytanie należy zadać prezesowi Kuleszy - dodaje Lubański.

Nie widać następcy Lewandowskiego. "Robert już swoje udowodnił"

W dalszej części wywiadu Lubański przyznaje, że nie widzi na horyzoncie potencjalnego następcy dla Roberta Lewandowskiego. Jednocześnie nie skreśla Arkadiusza Milika. - Jeżeli Robert jest od lat zawodnikiem decydującym o obliczu reprezentacji, to zawodnika, który kiedyś wypełni po nim lukę, po prostu nie ma. Nie ma chłopaków, którzy są przygotowani i gotowi do tego, żeby grać lepiej niż on. Robert już swoje udowodnił. Kiedy Milik był w formie, miał wpływ na wyniki drużyny. I, co jest równie ważne, świetnie współpracował z Robertem. Ma jeszcze wiele do wygrania i do udowodnienia - stwierdził.

75-krotny reprezentant Polski postanowił wyróżnić jednego kadrowicza po meczu z Czechami i nie wskazał największego przegranego eliminacji. - Przegrywa cały zespół, a nie jeden piłkarz. Nie można zwalać winy na jednego czy drugiego zawodnika. Nie chciałbym nikogo personalnie piętnować. Z Czechami bardzo dobrze zaprezentował się Nicola Zalewski. Przygotował kolegom kilka sytuacji bramkowych. Z jego podań mogły paść przynajmniej trzy gole. Oceniając go, pamiętajmy, że nie graliśmy z przeciętnym zespołem - podsumował Lubański.

W ostatnim oficjalnym meczu w 2023 roku reprezentacja Polski zagra z Łotwą na Stadionie Narodowym. To spotkanie odbędzie się we wtorek 21 listopada o godz. 20:45. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo w Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.