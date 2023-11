Trener z Ekstraklasy może zostać selekcjonerem. Kadra zwolniła trenera

Reprezentacja Szwecji nie zagra na drugim wielkim turnieju z rzędu. Po porażce z Polską w finale baraży o awans na mistrzostwach świata w Katarze teraz Szwedów zabraknie na mistrzostwach Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Niemczech. Kadra prowadzona przez Janne Anderssona zajęła trzecie miejsce w grupie F, notując trzy zwycięstwa w ośmiu meczach. Z tej grupy awans wywalczyła Belgia i Austria. Szczególnie dotkliwa okazała się porażka 0:3 z Azerbejdżanem, czyli 120. drużyną w rankingu FIFA.

Brak awansu na Euro 2024 oznaczał rozstanie z trenerem Anderssonem, który był selekcjonerem Szwecji od 2016 roku. Łącznie poprowadził ją w 93 meczach, w tym na mundialu w 2018 roku i na Euro 2020, gdzie udało się dojść odpowiednio do ćwierćfinału i 1/8 finału.

Szwecja szuka nowego selekcjonera. Wskazany deadline. "Mam nadzieję"

Fiasko w eliminacjach do Euro i rozstanie z selekcjonerem wiąże się z poszukiwaniem jego następcy przez szwedzką federację. Nieco szerzej o tym opowiedział Stefan Pettersson, dyrektor sportowy Szwedów w rozmowie z portalem fotbollskanalen.se. - Jestem w to bardzo zaangażowany. Na razie się nie spotkaliśmy z którymkolwiek z kandydatów. Mamy nadzieję, że do stycznia znajdziemy nowego selekcjonera, ale jeśli to się nie uda, to powierzymy kadrę tymczasowo Danielowi Backstroemowi z kadry U-21 - powiedział. Przez ostatnie tygodnie w szwedzkich mediach pojawiało się wielu kandydatów pod kątem objęcia kadry.

Trener klubu ekstraklasy obejmie Szwecję? Jest wymieniany jako kandydat

Szwedzkie media przekazywały w ostatnim czasie, że jednym z kandydatów do objęcia reprezentacji może być Jens Gustafsson, trener Pogoni Szczecin, który jest związany kontraktem do czerwca 2025 roku. To oznacza, że gdyby tamtejsza federacja chciała postawić właśnie na niego, to musiałaby wpierw dogadać się z Pogonią. Na razie jednak nie wiadomo, jak wysoko stoją notowania Gustafssona. Warto jednak dodać, że ma on już doświadczenie z pracy z reprezentacją, bo odpowiadał za kadrę Szwedów do lat 21 w 2015 i 2022 roku.

W drugiej połowie października szwedzcy dziennikarze informowali, że głównym kandydatem jest Graham Potter, natomiast były trener Chelsea jest poza zasięgiem finansowym federacji. Wtedy obok Gustafssona wymieniano m.in. Henrika Rydstroema z Malmoe czy Jimmy'ego Thelina z Elfsborga. Profil "Szwedzka Piłka" na Twitterze podał, opierając się na przewidywaniach bukmacherów, że największe szanse na zastąpienie Anderssona ma Per-Mathias Hoegmo (Hacken) oraz duet Kim Bergstrand - Thomas Lagerloef (Djurgardens IF).

W szwedzkich mediach wymieniani są też byli reprezentanci kraju - Olof Mellberg (IF Brommapojkarna), Henrik Larsson (dawniej Helsingborgs IF) czy Freddie Ljungberg (dawniej Arsenal U-23).