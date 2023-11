Legenda Włochów broni Polski i Lewandowskiego! Wymowne słowa

Reprezentacja Polski rozczarowała w eliminacjach do Euro 2024 i nie wywalczyła awansu w niezbyt wymagającej grupie. W wielu meczach słabo prezentowali się liderzy drużyny, w tym Robert Lewandowski. Mimo to cały czas są tacy, którzy doceniają polską kadrę oraz jej kapitana. Zalicza się do nich choćby legendarny Marco Materazzi, który wyjaśnił, z czego może wynikać słabsza postawa Lewandowskiego. - Granie w kadrze to nie jest łatwa rzecz - powiedział.

