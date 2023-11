Polacy ponieśli taką klęskę, że nawet w Albanii są w szoku. Zadają jedno pytanie

- Jak stabilnie może grać kadra, w której co chwilę pojawia się nowy trener, zmieniają się zawodnicy oraz taktyka gry? - w ten sposób Sulejman Demollari podsumował fatalną postawę reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024. W rozmowie z PAP były kapitan kadry Albanii odniósł się także do słabych występów Roberta Lewandowskiego. Wyjaśnił też, co w obecnej sytuacji mogą zrobić Polacy, aby wyjść z kryzysu.

