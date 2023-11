Oceniliśmy Polaków za mecz z Czechami. Całe mnóstwo dwój. Ale był jeden bohater [OCENY]

Wojciech Szczęsny - 3. Już w 2. minucie popisał się dobrą interwencją, naprawiając błąd Jakuba Kiwiora, ale więcej poważnej pracy w pierwszej połowie nie miał. Po przerwie też nie miał wielu okazji do wykazania się, a właściwie to jedną, dopiero w doliczonym czasie gry. O straconego gola trudno go obwiniać

Jan Bednarek - 2. Miesiąc temu został pominięty przez Michała Probierza, ale trudno powiedzieć, że zimny prysznic dobrze mu zrobił. Nie popełniał wielu błędów, ale brakowało trochę zdecydowania w jego interwencjach. W drugiej połowie miał szczęście, że jedynie rozciął głowę Souckowi, bo jego niefortunne kopnięcie mogło się skończyć jeszcze gorzej.

Paweł Bochniewicz - 2+. Jego formą była zagadką, bo nie dość, że jego Heerenveen ma jedną z najgorszych formacji defensywnych w holenderskiej Eredivisie, to w dodatku dopiero trzeci raz wystąpił w kadrze. 27-latek zanotował co najwyżej poprawny występ. Plusik za skuteczną grę w powietrzu, gdzie wygrał aż sześć z sześciu pojedynków. Niestety był zamieszany przy golu wyrównującym dla Czechów i w 58. minucie zastąpił go Patryk Peda.

Jakub Kiwior - 2. Już w 2. minucie stracił piłkę pod własnym polem karnym, ale jego błąd chwilę później naprawił Szczęsny. W 61. minucie odnotował drugą pokraczną interwencją pod własną bramką, ale znowu mu się upiekło. Jeżeli stoper Arsenalu ma być liderem naszej kadry, to oczekujemy od niego lepszej gry, choć trzeba zaznaczyć, że znowu przydawał się w rozgrywaniu akcji.

Przemysław Frankowski - 2. W pierwszej połowie nie pokazał nic godnego uwagi. Tym bardziej że większość akcji Polacy przeprowadzali stroną Nicoli Zalewskiego. Z drugiej połowy też nie zapamiętamy żadnego skutecznego rajdu, efektownego dryblingu czy groźnego dośrodkowania Frankowskiego. Występ zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Bartosz Slisz - 2+. Szczególnie w pierwszej połowie kłuła w oczy precyzja jego podań, a raczej jej brak. Bo nawet jak podawał do partnera, to często nie w tempo, albo ciut za mocno, albo ciut za lekko. Trzeba jednak zaznaczyć, że zanotował kilka przechwytów i odbiorów.

Jakub Piotrowski - 4. Nie udało mu się podbić drugiej ligi niemieckiej, ale odnalazł szczęście w Bułgarii. Teraz pomocnik Łudogorca chce przedstawić się kibicom reprezentacji Polski, w której zadebiutował dopiero miesiąc temu. No i udało mu się przełożyć świetną formę klubową na dobry występ w kadrze. To właśnie Piotrowski dobrze podłączył się do akcji Zalewskiego i z bliska zdobył bramkę na 1:0.

Damian Szymański - 3-. Dyskretny występ Damiana Szymańskiego. Tradycyjnie już więcej pokazał z tyłu niż z przodu, ale też nie można go przesadnie chwalić za grę w destrukcji.

Nicola Zalewski - 4-. Już w 6. minucie oddał strzał z dystansu, ale to był strzał w jego stylu, czyli zbyt oczywisty. Nie zamierzamy jednak narzekać na skrzydłowego Romy, wręcz przeciwnie. To on był najjaśniejszym punktem Biało-Czerwonych. Dużo szarpał z przodu i nie brakowało mu odwagi w pojedynkach. Ale co najważniejsze: zaserwował kilka takich ciasteczek w pole karne, że mógłby otworzyć własną cukiernię. Najlepszy dotychczasowy mecz Nicoli w kadrze. Trzeba jednak zaznaczyć, że przede wszystkim piszemy o pierwszej połowie, bo w drugiej przygasł.

Karol Świderski - 2. Piłka go szukała w polu karnym, ale wiele z tego pożytku wcale nie mieliśmy, bo albo źle ją przyjmował, albo przegrywał pojedynki z obrońcami. W przerwie meczu opuścił stadion i pojechał do szpitala, bo źle się poczuł. Może to wytłumaczenie jego gorszej koncentracji, bo przecież do tej pory Świderski w kadrze nie zawodził.

Robert Lewandowski - 2. W pierwszej połowie oddał dwa strzały, ale obie próby zostały zablokowane. W 55. minucie mógł się zrehabilitować, ale zmarnował dobrą okazję, gdy nieudolnie próbował przelobować bramkarza. Trafił w bramkę dopiero w 78. minucie z rzutu wolnego, ale ten strzał nie miał prawa zaskoczyć golkipera gości. Słabiutki mecz kapitana.

Adam Buksa - 2+. Zmienił w przerwie Świderskiego i już w 54. minucie oddał pierwszy strzał, ale było to bardzo niecelne uderzenie, piłka poszybowała wysoko nad bramką. Buksa walczył z obrońcami i wygrał aż pięć pojedynków główkowych. Ale tylko za to można go pochwalić.

Patryk Peda - 2. Pojawił się w drugiej połowie, ale nie miał zbyt wiele pracy w obronie. Problem w tym, że niewiele pomógł w rozegraniu. Anonimowy występ.

Kamil Grosicki - 3+. Przez nieco ponad kwadrans więcej zrobił niż Frankowski przez całe spotkanie. "TurboGrosik" jako opcja z ławki? Jesteśmy na tak!

Sebastian Szymański - grał zbyt krótko, aby go ocenić.