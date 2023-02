Reprezentant Belgii wspiera prace charytatywne. Szczytny cel dla Turcji

W poniedziałek, 6 lutego w południowej Turcji doszło do prawdopodobnie największego trzęsienia ziemi w historii kraju. Jego siła miała osiągnąć 7,8 w skali Richtera. Katastrofa spowodowała śmierć prawie 6 tysięcy ludzi, natomiast ponad 20 tys. zostało poszkodowanych. W państwie wprowadzono stan wyjątkowy. Wielu sportowców zgłosiło chęć pomocy potrzebującym w tym ciężkim czasie. Należy do nich m.in. legenda Napoli.

Dries Mertens przyszedł do centrum pomocy na stadionie Galatasaray. Wspólnie z żoną wspierają prace na rzecz Turcji

W środowy poranek profil Galatasaray na Twitterze zamieścił wpis, w którym poinformował, że Dries Mertens przyłączył się do prac wspierających na rzecz Turcji. - Nasz piłkarz Dries Mertens wraz z żoną przyszli do centrum pomocy na Nef Stadium, aby wesprzeć prace pomocnicze. Zapraszamy wszystkich naszych obywateli do centrum pomocy zlokalizowanego na parkingu naszego stadionu - poinformował klub.

Sam piłkarz również zamieścił na Instagramie relację, na której widać, jak zaktywizował się do pracy. Piłkarz nie zapomniał zachęcić fanów do pomocy. - Możesz przekazać potrzebne materiały w centrum pomocy parkingu Galatasaray - zakomunikował.

Mertens to nie pierwszy piłkarz, który zaoferował pomoc dla poszkodowanych w tureckiej katastrofie. Merih Demiral zorganizował licytację za koszulkę Cristiano Ronaldo, z której pieniądze zostaną przekazane dla ofiar. Podobne działania przygotował zawodnik Leicester City Caglar Soyuncu, który również zbiera datki i rzeczy dla dotkniętych trzęsieniem obywateli.

Dries Mertens został piłkarzem Galatasaray w sierpniu ubiegłego roku, kiedy przeniósł się do Turcji z Napoli. Piłkarz jest związany z obecnym pracodawcą do końca czerwca 2023 roku. Galatasaray pewnie zmierza po mistrzostwo kraju. Po 22 rozegranych kolejkach ligowych mają aż 9 punktów przewagi nad drugim Fenerbahce.