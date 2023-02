Kibice Barcelony długo na to czekali. Sąd podjął decyzję ws. skargi na transfer Messiego

Po transferze Leo Messiego do PSG jedno ze stowarzyszeń kibiców Barcelony złożyło skargę do Komisji Europejskiej. Po tym, gdy nie chciano jej formalnie zarejestrować, fani odwołali się do sądu UE. Ten w środę wydał wyrok, w którym odrzucił ich wniosek.

