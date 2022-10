To dlatego Krychowiak wybrał Legię. Jeden powód

W letnim oknie transferowym Grzegorz Krychowiak udał się na wypożyczenie z rosyjskiego Krasnodaru do saudyjskiego Al-Shabab. W nowym zespole rozegrał dotychczas siedem meczów, w których strzelił dwa gole i raz asystował. Jego klub niedługo zakończy zmagania w lidze, a kolejny mecz o stawkę ma zaplanowany dopiero na przyszły rok.

Krychowiak rozmawiał z Michniewiczem o swojej sytuacji. Dlatego wybrał Legię

Dla 32-letniego gracza to spory kłopot, gdyż jest mocnym kandydatem do wyjazdu z reprezentacją Polski na zimowy mundial w Katarze. Ten rozpocznie się w drugiej połowie listopada, przez co Krychowiak będzie miał ponad miesiąc przerwy od gier o stawkę. Aby pozostać w jak najlepszej dyspozycji, zdecydował się na pewien czas wyjechać z Arabii Saudyjskiej i trenować z Legią Warszawa. Na takie rozwiązanie zgodzili się Kosta Runjajić oraz Jacek Zieliński, czyli trener i dyrektor sportowy stołecznej drużyny.

Jak informuje portal WP Sportowe Fakty, przy podejmowaniu tej decyzji piłkarz konsultował się również z selekcjonerem Czesławem Michniewiczem. W dużej mierze wybór Legii był motywowany tym, że w stolicy cały czas przebywa sztab reprezentacji Polski. Dzięki temu zawodnik będzie mógł bliżej współpracować m.in. z trenerami przygotowania fizycznego kadry.

Krychowiak niedługo przyleci do Warszawie. Zostanie tam do początku listopada

W sobotę 15 października Grzegorz Krychowiak będzie miał okazję wystąpić w ostatnim przed przerwą meczu Al-Shabab. Wtedy jego drużyna zmierzy się Al-Khaleej.

Kilka dni później pomocnik przyleci do Warszawy i rozpocznie treningi z Legią. Do saudyjskiego klubu powróci najprawdopodobniej 5 listopada i spędzi w nim tydzień. Możliwe, że w tym czasie wystąpi w spotkaniu towarzyskim, ale nie jest to jeszcze nic pewnego. Potem ponownie stawi się w stolicy Polski, tym razem na zgrupowanie reprezentacji, które rozpocznie się 14 listopada.