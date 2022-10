Laporta spotka się z Messim. Czy przekona go na powrót do Barcelony?

Lionel Messi może zaliczyć początek sezonu do udanych. Łącznie w 13 meczach dla PSG zdobył 8 goli oraz zanotował 8 asyst. Jego start w ekipie z "Parku Książąt" niebyły jednak tak udany, jak można byłoby się po nim spodziewać, a to oznacza, że na poniedziałkowej gali Złotej Piłki będzie raczej tylko gościem specjalnym. Na rozdaniu piłkarskich nagród za sezon 2021/2022 ma być obecny także prezes FC Barcelony Joan Laporta, który bardzo cieszy się z możliwości spotkania Argentyńczyka.

- Zrobimy coś, aby docenić tego, który był najlepszy w historii, wszyscy, culés, mamy go w naszej zbiorowej pamięci. W tę niedzielę minie 18 lat od jego debiutu i myślimy o podarowaniu mu prezentu. Będzie to uznanie, ale będzie to sprawa prywatna. Leo jest dla nas bardzo bliski i wiemy, kiedy zadebiutował w pierwszej drużynie w Do Dragao - mówi Hiszpan w rozmowie ze "Sport".

Laporta namówi Messiego? Wielki powrót

Joan Laporta chciałby przekonać Leo Messiego do powrotu do FC Barcelony, po tym jak ten latem 2021 roku musiał odejść do PSG. Szanuje jednak to, że 35-latek jest obecnie zawodnikiem Paryżan, ale możemy się spodziewać, że w prywatnych rozmowach na pewno temat "Dumy Katalonii" przewinie się niejeden raz.

- Na pewno zobaczę go w poniedziałek na gali Złotej Piłki w Paryżu i wiem, co oznacza dla niego Barça. Ale teraz jest graczem PSG i myślę, że nie wyświadczylibyśmy mu żadnej przysługi, rozmawiając o tym i musimy go szanować. Pozwól mi nie podejmować się tej sprawy, ale o tym pamiętam - dodaje prezes FC Barcelony.

Na koniec dziennikarz podpuścił Joana Laportę mówiąc o tym, że cała społeczność ekipy ze Spotify Camp Nou marzy o powrocie Leo Messiego do "Dumy Katalonii", na co prezes odparł - To marzenie moje i wielu cules.

