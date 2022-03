Lewandowski potwierdza. Zerwał kontrakt z gigantem. "Jasna decyzja"

- To duża odwaga - wtrąciła od razu współprowadząca "Dzień Dobry TVN" Małgorzata Ohme, kiedy Filip Chajzer na koniec rozmowy nieśmiało zapytał Roberta Lewandowskiego o jego zerwanie współpracy z firmą Huawei. - To zawsze są trudne decyzje, ale dla mnie ona była jasna. Nie musiałem się nad nią długo zastanawiać - zaczął kapitan reprezentacji Polski, który na początku zeszłego tygodnia poinformował, że kończy współpracę z Huawei. Zrobił to zaraz po tym, jak wyciekły informacje, że koncern z Chin w walce z cyberatakami wspomaga Rosję, która od 25 dni okupuje Ukrainę.

REKLAMA

Zobacz wideo To piłkarze stoją za buntem PZPN. Wiemy, kto był inicjatorem

Robert Lewandowski wskazał swój kolejny cel. Czesi lub Szwedzi, drżyjcie

- Oczywiście żyjemy teraz w dobie fake newsów i czasami pewne rzeczy trzeba sprawdzić. Nie zawsze da się podjąć decyzję z godziny na godzinę, bo są pewne umowy, ale tutaj dla mnie wszystko dość szybko stało się jasne. Pomimo wieloletniej współpracy [z Huawei] nie musiałem się długo zastanawiać. Są w życiu rzeczy ważne i ważniejsze - dodał Lewandowski.

Lewandowski zerwał umowę z Huaweiem

O tym, że Huawei po stronie Rosji jest pośrednio zaangażowane w wojnę na Ukrainie, jako pierwszy dwa tygodnie temu napisał "Daily Mail". Według informacji brytyjskiego dziennika chińska firma posiada na terenie Rosji pięć centrów badawczych, w których szkoli około 50 tys. rosyjskich techników i pomaga w stabilizowaniu rosyjskiej sieci internetowej.

"Daily Mail" swoją informację oparł na raporcie, który miał pojawić się w jednym z chińskich serwisów informacyjnych. Dokument został błyskawicznie usunięty, a Huawei zaprzeczyło, ale to i tak zdążyło postawić firmę w bardzo złym świetle. Zresztą po raz kolejny, bo w przeszłości chiński producent kilkukrotnie był oskarżany o łamanie praw człowieka. Poprzedni głośny skandal miał miejsce pod koniec 2020 roku i dotyczył oskarżeń Huaweia o inwigilowanie dla chińskiego rządu społeczności Ujgurów, czyli mniejszości muzułmańskiej w Chinach. Wówczas współpracę reklamową z producentem zakończył francuski piłkarz Antoine Griezmann.

- Huawei dostarczył Lewandowskiemu wiele powodów, żeby tę współpracę zakończyć. Ciążył na jego wizerunku od trzech lat, od półtora roku już bardzo wyraźnie, a teraz sytuacja stała się zero-jedynkowa. Huawei po informacjach, że wspiera rząd rosyjski, znalazł się po raz kolejny na cenzurowanym. Lewandowski właściwie nie miał innego wyjścia, jak tylko szybko, zdecydowanie i gwałtownie zerwać tę umowę i skończyć współpracę. Nie mógł podjąć innej decyzji, jeśli myśli o swojej marce w sposób odpowiedzialny, perspektywiczny i strategiczny. To prawidłowa decyzja - mówił w rozmowie ze Sport.pl Grzegorz Kita, specjalista i ekspert z zakresu marketingu i konsultingu sportowego.

"Nigdy nie będzie jednym z wielkich". Włosi wprost o Krzysztofie Piątku

Lewandowski ujawnia kulisy. "To było nie do przejścia"

Lewandowski w niedzielę w studio "Dzień Dobry TVN" pojawił się wraz z żoną Anną. Rozmowę zdominował przede wszystkim temat wojny w Ukrainie. - Każdy z nas wierzy, że to szybko się zakończy, ale też zdaje sobie sprawę, ile już teraz jest w tym wszystkim cierpienia - mówił Lewandowski, który pytany był również o reprezentację Polski i jej protest przeciwko grze z Rosją w barażu o mundial.

- Nasza decyzja była podyktowana wartościami i solidarnością z Ukrainą. Nie było myślenia, jakie ewentualnie będą tego konsekwencje i co może się wydarzyć. Po prostu nie wyobrażaliśmy sobie wyjścia na boisko i grania przeciwko reprezentacji Rosji. Że nagle ktoś z nas się przełączy i zapomni o tym, co się wydarzyło i co się tam dzieje. To było dla nas nie do przejścia - podkreślił Lewandowski.

I nie będzie do przejścia, bo FIFA, która milczała przez pierwsze dni rosyjskiej agresji wobec Ukrainy, w końcu przyznała Polsce wolny los. Zadecydowała, że Rosja - która na razie bezskutecznie próbowała odwoływać się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie - została zawieszona. To sprawiło, że drużyna Czesława Michniewicza awansowała bezpośrednio do finału baraży, gdzie 29 marca w Chorzowie powalczy o wyjazd na mundial ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy.

Wcześniej, bo już w czwartek reprezentacja Polski zagra na wyjeździe towarzyski mecz ze Szkocją.