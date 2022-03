Znamy plan marcowego zgrupowania reprezentacji Polski. Pierwotnie plan był inny

Pierwotny plan był inny. Nowo wybrany selekcjoner Czesław Michniewicz miał przygotować reprezentację Polski na półfinał z Rosją w Moskwie i potem w przypadku wygranej biało-czerwonych na finał w naszym kraju. Miejsca rozgrywanych meczów zaplanowano podczas losowania par. FIFA podjęła jednak decyzję o zawieszeniu Rosji po wybuchu wojny w Ukrainie. Polska awansowała więc bezpośrednio do finału, który rozegrany zostanie na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Baraże do MŚ 2022. Jak wygląda plan reprezentacji Polski na marcowe zgrupowanie?

Zgrupowanie reprezentacji Polski potrwa od 21 do 29 marca 2022 roku. Piłkarze oraz sztab szkoleniowy będą stacjonować w Katowicach, gdzie zamieszkają w jednym z hoteli. Treningi natomiast będą się odbywały na Stadionie Śląskim w Chorzowie oraz Stadionie Ruchu Chorzów.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W informacji prasowej przekazano, że wszyscy kadrowicze powinni się zjawić w Katowicach w poniedziałek, 21 marca do godz. 14:00. Jeszcze tego samego dnia na Stadionie Śląskim o godz. 17:30 odbędzie się konferencja prasowa selekcjonera, a pół godziny później trening otwarty dla mediów. Godziny konferencji oraz treningu (15 min dla mediów) powtórzą się też następnego dnia, tj. 22 marca (wtorek).

Szwedzi boją się grać w Chorzowie. "Codziennie rozmawiamy na ten temat"

W środę biało-czerwoni wylecą do Glasgow, gdzie 24 marca zmierzą się w meczu towarzyskim ze Szkocją. Wylot zaplanowano na godz. 11:00, o godz. 16:30 odbędzie się konferencja na Hampden Park i w tym samym miejscu oficjalna sesja treningowa (godziny podane wg. czasu polskiego). Sparing ze Szkotami rozpocznie się o godz. 19:45. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.

W piątek rano piłkarze przejdą jeszcze jeden trening w Glasgow. Do Polski powinni wrócić około godziny 18:35. Na sobotę i niedzielę zaplanowano po jednej jednostce treningowej. Plan na poniedziałek zostanie zatwierdzony po tym, jak dowiemy się, z kim Polska zagra w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Przypomnijmy, że 24 marca w półfinale rozgrywek Szwecja zagra z Czechami. Następnie wygrany zmierzy się z biało-czerwonymi.

W przypadku awansu Szwedów konferencja prasowa reprezentacji Polski odbędzie się o godz. 16:30, a oficjalny trening o godz. 17:00. Jeżeli wygrają Czesi: konferencja biało-czerwonych będzie miała miejsce o 15:30, a trening o 16:00. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie z mediami i ostatnia jednostka treningowa przed finałem baraży.

Finał baraży do MŚ 2022 odbędzie się we wtorek, 29 marca o godz. 20:45. Wygrany tego starcia awansuje bezpośrednio na turniej w Katarze. Bilety na mecz sprzedały się w kilkanaście godzin. Oznacza to, że na Stadionie Śląskim powinno zasiąść około 54 tys. osób