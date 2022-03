Robert Lewandowski wskazał swój kolejny cel. Czesi lub Szwedzi, drżyjcie

Ddy do Polski dotarły informacje o tym, że Robert Lewandowski opuścił trening Bayernu Monachium z urazem,kibice reprezentacji Polski na chwilę zamarli. Na szczęście okazało się, że to jedynie delikatny uraz. Wystarczyło go rozbiegać, poćwiczyć indywidualnie i już w sobotę 33-latek zagrał od pierwszej minuty w Bundeslidze. I to jak.

Robert Lewandowski strzelił dwa gole - podobnie jak w poprzednim starciu z Unionem Berlin w tym sezonie. Jednego z rzutu karnego tuż przed przerwą, a drugiego zaledwie dwie minut po rozpoczęciu drugiej połowy. To były trafienia numer 30. i 31. polskiego napastnika w tym sezonie Bundesligi.

Robert Lewandowski gotowy na baraże do MŚ 2022. "Czas"

Jaki jest plan Roberta Lewandowskiego na kolejne dni? Napastnik dał o tym znać w mediach społecznościowych. "Trzy punkty zdobyte. Dwa gole strzelone. Pierwsze miejsce w tabeli zachowane. Czas na drużynę narodową" - napisał Lewandowski na Instagramie. A to oznacza, że koncentruje się już tylko na zgrupowaniu kadry i walce o mundial w Katarze.

Roberta Lewandowskiego czeka chwila odpoczynku po meczu i już w poniedziałek kapitan reprezentacji Polski musi zameldować się w Katowicach. W sobotę PZPN opublikował szczegółowy plan marcowego zgrupowania - jego treść zobaczycie TUTAJ>>>. Wszyscy piłkarze powołani przez Czesława Michniewicz mają pojawić się w kraju w poniedziałek do godz. 14.

Przypomnijmy, że w trakcie najbliższego zgrupowania Polska zagra w finale baraży do MŚ 2022. Zanim do tego dojdzie, 24 marca rozegramy sparing ze Szkocją w Glasgow. W tym samym czasie odbędzie się półfinał baraży między Szwecją a Czechami. Wygrany tego starcia zagra z biało-czerwonymi na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Spotkanie odbędzie się 29 marca 2022 roku. W grę wchodzi tylko zwycięstwo. Tylko wygrana zapewni Polakom awans na mistrzostwa świata w Katarze.