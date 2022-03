"Nigdy nie będzie jednym z wielkich". Włosi wprost o Krzysztofie Piątku

Przed meczem większe szanse na zwycięstwo miał Inter Mediolan (60 pkt). Trudno się dziwić, bo broniący tytułu mistrzowie Włoch znajdują się obecnie na 3. miejscu w tabeli i walczą o to, aby wyprzedzić w niej drugie SSC Napoli (63 pkt) oraz lidera - AC Milan (66 pkt). Fiorentina natomiast bije się o miejsce w TOP 6. Awans do "szóstki" gwarantuje grę w europejskich pucharach w następnym sezonie. Drużynie z Florencji wciąż brakuje jednak jednego punktu do AS Romy, która okupuje 6. miejsce (48 pkt).

Mecz ostatecznie zakończył się remisem 1:1 po bramkach Lucasa Torreiry (Fiorentina) w 50. minucie oraz Denzela Dumfriesa (Inter), który wyrównał wynik spotkania zaledwie pięć minut później.

Krzysztof Piątek "pasuje do składu, ale jako rezerwowy"

Nie ma co ukrywać, że jednym z piłkarzy, na którego liczyli fani Fiorentiny był Krzysztof Piątek. Polak zasilił szeregi zespołu w zimowym oknie transferowym. Bardzo dobrze pokazał się w meczach Pucharu Włoch strzelając SSC Napoli (1) czy Atalancie Bergamo (2). W ośmiu meczach Serie A ma dotychczas trzy trafienia, ostatnie z meczu z Hellasem Werona (1:1).

Piątkowi nie udało się powtórzyć tej sztuki w starciu z Interem Mediolan. Do tego wydaje się, że Włosi są ogólnie niezadowoleni z postawy Polaka w hitowym starciu. Portal "Tuttomercatoweb" ocenił 26-latka na 5,5 - co jest jedną z najniższych not w całym zespole. "Próba z rzutu rożnego w pierwszych minutach, a potem nie było go widać w polu karnym. Nie inaczej było w drugiej połowie" - argumentuje swój wybór portal.

Dokładnie taką samą notę, bez argumentacji, wystawiły Piątkowi dziennik "Calcio News" oraz włoski Eurosport. "Prawda jest taka, że Piątek nigdy nie jest niebezpieczny" - czytamy na łamach dziennika. Nieco lepiej, choć wciąż daleko od perfekcji, występ Polaka oceniły "Sky Sports" i "Calciomercatoweb". Oba portale dały mu notę: "6". "Często oddala się od pola karnego: nie zagraża, ale ofiarność Polaka przydaje się przy tworzeniu luk dla kolegów z drużyny" - dopisano na jednej ze stron.

- Dla mnie dobrze pasuje do składu, ale jako rezerwowy. Nigdy nie będzie jednym z wielkich. Jako starter jest jeszcze za mały. Mamy szczęście, że są zawodnicy, którzy wciąż mają wartość na rynku transferowym. Jeżeli chcemy ich sprzedać, musimy zatrzymać tych dobrych - opisał Piątka dziennikarz Marco Bucciantini w Radiu Bruno.

Krzysztof Piątek przebywa we Florencji w ramach wypożyczenia z Herthy Berlin. Jeszcze nie tak dawno porównywano Polaka do największych legend, ale jak widać, jego passa nie trwała zbyt długo. Fiorentina może rozważyć wykup napastnika za odpowiednią sumę. Do transferu mogłoby dojść latem bieżącego roku. Jeśli tak nie będzie, Piątek wróci do Berlina.