Oliver Kahn dostał pytanie o Lewandowskiego. I się wściekł: Nie rozumiem

Robert Lewandowski znów zachwyca swoją niezwykle wysoką dyspozycją. Polak cały czas udowadnia, że nie ma dla niego rzeczy niemożliwych i regularnie bije kolejne rekordy strzeleckie. Od początku tego sezonu rozegrał już 37 spotkań, w których zdobył 45 bramek i zaliczył cztery asysty. Jest więc w tej chwili zdecydowanie najlepszym strzelcem we Europie.

REKLAMA

Zobacz wideo Właściciel Wisły Kraków wyznaje. "Trzeba było dokonać tego wcześniej"

Kahn tłumaczy zamieszanie z kontraktami. "Zawodnicy mają tu wszystko"

Pomimo dość zaawansowanego wieku Robert Lewandowski nadal wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. To wywołuje spore obawy we władzach Bayernu Monachium, które jednak nadal nie doszły do porozumienia z Polakiem i jego agentem Pinim Zahavim ws. przedłużenia kontraktu. Ten obecny obowiązuje tylko do końca przyszłego sezonu. Oznacza to, że jeżeli nic się nie zmieni, 34-letni napastnik będzie mógł już zimą porozumieć się z nowym klubem.

Polacy podbijają USA. Sześć goli. "Swigoalski" show za oceanem [WIDEO]

Sytuacja wokół kontraktu Lewandowskiego wzbudza ogromne poruszenie wśród kibiców Bayern i w niemieckich mediach. Władze klubu nadal są jednak nieugięte i nie chcą publicznie zajmować stanowiska na ten temat. - Nie rozumiem całego podekscytowania tym tematem! Cała trójka (Lewandowski, Neuer, Mueller) nadal ma kontrakty na przyszły sezon. Zawsze mówiliśmy, że usiądziemy i jest to dla nas priorytet. To się nie zmieniło - tłumaczył prezes Oliver Kahn w rozmowie z ZDF.

Prezes Bayernu nie zgadza się także z krytycznymi głosami na temat rzekomego niezdecydowania władz klubu w tej sprawie. - Nie wiem, kto wpadł na pomysł, że jesteśmy niezdecydowani. Czegoś takiego nie da się zrobić z dnia na dzień. Zawodnicy mają oczekiwania, a my musimy rozmawiać i zbliżyć się do siebie. Potrzebujemy kilku spotkań, a nie tylko jednego - powiedział Kahn.

Niemieckie media oceniły Lewandowskiego. Zachwyty. "Nie dał tego po sobie poznać"

Na koniec Kahn odpowiedział na konkretne pytanie o Lewandowskiego. - Myślę, że on nie ma powodu, żeby opuszczać Bayern. Zawodnicy mają tu wszystko. Lewandowski został uznany za najlepszego piłkarza na świecie i wygrał tutaj wszystko. Zawodnicy wiedzą, co mają w Bayernie - zakończył prezes Bayernu.