Zbigniew Boniek wypłacił sobie gigantyczną premię. Odchodzi jako krezus

"Zbigniew Boniek nieźle się ustawił. Opuści PZPN jako krezus" - to tytuł "Faktu", który przypomina, że zgodnie z zapowiedziami Boniek przez ostatnie dziewięć lat nie pobierał pensji, ale to nie znaczy, że w Związku pracował za darmo, bo wypłatę zastąpiła mu służbowa karta płatnicza bez limitu, z której korzystał. Poza tym nie wydał nawet grosza na mieszkanie w Warszawie, które wynajmował mu Związek. A podczas drugiej kadencji (2016-2021) otrzymał aż 1,5 mln złotych z tytułu premii, która została przyznana w wyniku sukcesów sportowych reprezentacji Polski - za awans na Euro 2016 i 2020 oraz mistrzostwa świata w 2018 roku.

Ale wzbogacił się nie tylko Boniek. "Fakt" pisze, że jego największym sukcesem jest nie tylko poprawienie wizerunku polskiej piłki, ale też stanu konta PZPN, bo prezes swojemu następcy zostawia w kasie 300 mln zł. Tym następcą będzie Cezary Kulesza albo Marek Koźmiński. To oni stoczą walkę o fotel prezesa PZPN.

- Nie wiemy tego, czy nie pojawi się ktoś w ostatniej chwili - mówi Kulesza. Szanse na to są jednak niewielkie, bo taki kandydat musiałby zdobyć odpowiednią liczbę rekomendacji, a czasu zostało mało, bo wybory nowego prezesa PZPN zaplanowano na 18 sierpnia. Dokona go przede wszystkim 16 związków wojewódzkich. Tzw. baronowie, którzy mają 60 ze 118 głosów, czyli dokładnie tyle, ile jest potrzebne do wygrania wyborów (zakładając, że wszyscy delegaci stawią się na zjeździe). Reszta należy do klubów ekstraklasy (32 głosy, każdy klub po dwa), pierwszej ligi (18 głosów), do stowarzyszenia trenerów (trzy głosy), kobiecego futbolu i futsalu (po dwa) oraz do stowarzyszenia sędziów (jeden głos).

Jeden punkt w trzech meczach, zdobyty w drugim spotkaniu z Hiszpanią (1:1). To dorobek reprezentacji Polski, która po porażce ze Szwecją (2:3) pożegnała się z Euro już po fazie grupowej. - Teraz jestem bardziej zawiedziony niż po mundialu w Rosji. Ta drużyna była lepiej przygotowana, młodsza, silniejsza, dobrze się rozwijała, lepiej grała w piłkę, stać nas było na więcej, ale na koniec brakowało jakości - mówił Boniek, który dzień po porażce ze Szwecją pojawił się w Gdańsku na konferencji prasowej.

Po tej konferencji wielu kibiców i dziennikarzy krytycznie skomentowało słowa prezesa PZPN, zarzucając mu rozmijanie się z faktami i bagatelizowanie problemów. Ale w trakcie konferencji Boniek starał się odpierać zarzuty. I nawet długo po niej nie mógł pogodzić się z wynikiem na Euro, bo później pisał na Twitterze m.in. tak: "Jesteśmy wśród siedmiu drużyn, które strzelały bramki w każdym z trzech meczów". Najwięcej chyba odbiorów piłki na połowie przeciwnika. Największa chyba liczba wykonanych rzutów różnych... I potwornie łatwo pozwalaliśmy przeciwnikom strzelać bramki. Jak to wszystko wytłumaczyć?" - pytał na Twitterze.

No i oczywiście doczekał się wielu odpowiedzi. Krytycznych, bo wielu internautów zaczęło zarzucać prezesowi PZPN, że zbyt późno zatrudnił Paulo Sousę. Albo, że w ogóle nie powinien zatrudniać Jerzego Brzęczka, który został zwolniony przez Bońka na niespełna pół roku przed startem Euro. Byli i tacy, którzy zwrócili prezesowi uwagę, że może i jesteśmy wśród siedmiu drużyn, które w każdym meczu fazy grupowej na Euro strzelały przynajmniej jednego gola, ale jesteśmy też wśród czterech, które najgorzej punktowały.

