Są szczegóły umowy Podolskiego z Górnikiem Zabrze! Wygrali walkę z tymi klubami

O tym, że Lukas Podolski może trafić do Górnika Zabrze, mówiono od lat. Ale, że to się naprawdę może zdarzyć dowiedzieliśmy się w niedzielę, gdy Fabrizio Romano napisał, że chociaż mistrz świata z 2014 roku ma kilka zagranicznych ofert, to właśnie z zabrzanami prowadzi zaawansowane rozmowy. Teraz wiadomo, o jakie propozycje chodziło. Były reprezentant Niemiec otrzymał ofertę z Meksyku (Quereraro FC), Brazylii (Fortaleza Esporte Clube) oraz z ligi katarskiej i tureckiej. Jego umowa będzie ważna do końca czerwca 2022 roku.

Podolski wreszcie dotrzymał słowa

Podolski wielokrotnie podkreślał, że chciałby zagrać w tym klubie, ale na razie nie mógł znaleźć drogi do Zabrza. - Z mojej strony nic się nie zmieniło: kocham Górnika i wciąż chcę w nim zagrać. Pamiętam, co obiecałem działaczowi tego klubu, świętej pamięci Krzyśkowi Majowi. Obiecałem, że zagram w Górniku. Pamiętam też to, co mówiłem mojej ukochanej babci. Że chciałbym, aby choć raz zobaczyła mnie w barwach Górnika. Niestety, babcia niedawno zmarła, choć dożyła pięknego wieku - mówił przed rokiem, gdy temat jego powrotu do Polski upadł.

Poldi, bo tak nazywają go kibice, to mistrz świata z 2014 roku. Rozegrał też 130 meczów dla reprezentacji Niemiec, w których zdobył 49 bramek. W Europie grał w takich klubach, jak m.in: 1.FC Koeln, Bayern Monachium, Arsenal i Interu Mediolan.