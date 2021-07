Zbigniew Boniek zabrał głos ws. gigantycznej premii. "Żyjemy w takich czasach"

"Zbigniew Boniek nieźle się ustawił. Opuści PZPN jako krezus" - to tytuł "Faktu", który przypomina, że zgodnie z zapowiedziami Boniek przez ostatnie dziewięć lat nie pobierał pensji, ale to nie znaczy, że w Związku pracował za darmo, bo wypłatę zastąpiła mu służbowa karta płatnicza bez limitu, z której korzystał. Poza tym nie wydał nawet grosza na mieszkanie w Warszawie, które wynajmował mu Związek. A podczas drugiej kadencji (2016-2021) otrzymał aż 1,5 mln złotych z tytułu premii, która została przyznana w wyniku sukcesów sportowych reprezentacji Polski - za awans na Euro 2016 i 2020 oraz mistrzostwa świata w 2018 roku.

"Żyjemy w czasach, gdzie trzeba dementować kłamstwa, więc: nigdy nie używałem żadnej karty kredytowej PZPN, nigdy nie wziąłem żadnej premii za wyniki reprezentacji podczas mojej kadencji" - napisał we wtorek po południu Boniek na Twitterze. I na koniec dodał: "Pisanie głupot widzę jest w modzie... Viva poważne dziennikarstwo".

Zbigniew Boniek nie będzie dłużej prezesem PZPN

Boniek właśnie kończy drugą kadencję na stanowisku prezesa PZPN. Na trzecią nie pozwalają przepisy. W sierpniu poznamy jego następcę. Wszystko wskazuje, że będzie to albo Marek Koźmiński albo Cezary Kulesza. - Nie wiemy tego, czy nie pojawi się ktoś w ostatniej chwili - mówi ten drugi. Szanse na to są jednak niewielkie, bo taki kandydat musiałby zdobyć odpowiednią liczbę rekomendacji, a czasu zostało mało, bo wybory nowego prezesa PZPN zaplanowano na 18 sierpnia. Dokona go przede wszystkim 16 związków wojewódzkich. Tzw. baronowie, którzy mają 60 ze 118 głosów, czyli dokładnie tyle, ile jest potrzebne do wygrania wyborów (zakładając, że wszyscy delegaci stawią się na zjeździe). Reszta należy do klubów ekstraklasy (32 głosy, każdy klub po dwa), pierwszej ligi (18 głosów), do stowarzyszenia trenerów (trzy głosy), kobiecego futbolu i futsalu (po dwa) oraz do stowarzyszenia sędziów (jeden głos).

