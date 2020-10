Kamil Grosicki żegnany był na stojąco, ale ten mecz miał też drugiego bohatera

"Stoję tu od 16, nie widziałem jeszcze ani jednego kibica"

Środowy towarzyski mecz z Finlandią był pierwszym meczem reprezentacji Polski w czasach pandemii, na którym trybuny mogły się wypełnić. Nie w całości, a w 25 proc., co oznaczało, że na stadionie w Gdańsku mogło zasiąść niemal 12,5 tysiąca ludzi. Czy tyle zasiadło? Nie jesteśmy przekonani, a wręcz jesteśmy pewni, że kibiców było mniej, ale spiker - jak to ma w zwyczaju - nie poinformował w przerwie meczu albo zaraz po przerwie, jaka była frekwencja.

70, 90 i 120 zł. Tyle wynosiły ceny biletów. - Stoję tu od 16, nie widziałem jeszcze ani jednego kibica - martwił się taksówkarz pod Dworcem Gdańsk Główny. Ale w środę kibice na stadionie się pojawili, choć też nie od razu. O 18.45 spiker poinformował, kiedy jego bramy zostały otwarte i kiedy pół godziny później na murawę wyszły oba zespoły, trybuny wciąż świeciły pustkami. Nie było wtedy braw, okrzyków, dopingu.

Do przerwy jeden bohater oczywisty

Brawa przywitały piłkarzy dopiero 45 minut przed meczem, kiedy wybiegli na rozgrzewkę. Dość skromne, bo na stadionie w Gdańsku wciąż było niewielu kibiców. Kiedy sędzia rozpoczął spotkanie, większa, ale wciąż niewielka liczba fanów reprezentacji Polski próbowała rozkręcać doping. I momentami - jak na niewysoką frekwencję i porozrzucanie kibiców na trybunach - wcale nie wychodziło im tak źle.

- Jedziecie z nimi! - krzyknął ktoś bardzo głośno w 11. minucie, czyli chwilę po tym jak Polska - dodajmy, że po bardzo ładnej akcji, ale o samej grze za chwilę - strzeliła pierwszego gola. A potem jechała dalej. Przede wszystkim Kamil Grosicki, który pod nieobecność Roberta Lewandowskiego i Kamila Glika, w środę był kapitanem. I już w 18. minucie - po tym jak zdobył swoją drugą bramkę w tym meczu - mógł znowu usłyszeć swoje nazwisko. Nie tylko wyczytane przez spikera, ale też wykrzyczane przez kibiców. A w 38. minucie, kiedy kompletował hat-tricka, usłyszał je znowu. Tak samo, jak w 61. minucie, kiedy opuszczał boisko, a kibice żegnali go na stojąco.

I jeden mniej oczywisty

Bartłomiej Drągowski, Paweł Bochniewicz, Sebastian Walukiewicz, Michał Karbownik i Alan Czerwiński dowołany w ostatniej chwili po tym, jak test na obecność koronawirusa dał pozytywny wynik u Macieja Rybusa. To pięciu debiutantów, którzy w środę mogli wystąpić w reprezentacji. - Wielokrotnie powtarzaliśmy, że z Finlandią będziemy chcieli dać szansę zawodnikom, którzy w ostatnim okresie nie rozegrali wielu spotkań. W składzie przewidujemy zawodników młodych, będą też debiuty. Chcemy sprawdzić nasz potencjał - zapowiadał Brzęczek podczas wtorkowej konferencji.

I jak zapowiedział, tak zrobił. Przeciwko Finlandii od początku wystawił trzech absolutnych debiutantów: w bramce, co selekcjoner zapowiedział już we wtorek, stanął Drągowski, parę środkowych obrońców z Janem Bednarkiem, który w niedzielnym meczu z Włochami w Lidze Narodów będzie pauzował za kartki, stworzył Walukiewicz. A na lewej obronie - czyli tam, gdzie grał przez cały poprzedni sezon w Legii - wystąpił Karbownik.

Legionista w poniedziałek został sprzedany do Brighton. Wraz z Jakubem Moderem, który w środę absolutnym debiutantem nie był (zagrał 13 minut w przedostatnim spotkaniu kadry przeciwko Holandii), ale po raz pierwszy znalazł się w wyjściowym składzie. I jeśli kogoś z nowych twarzy trzeba wyróżnić, to przede wszystkim jego - Modera. I to nawet nie tyle za asystę przy drugim golu Grosickiego, ile za to, że ciągle był pod grą, potrafił nie tylko przerywać akcje, ale także - a może przede wszystkim - że potrafił je rozprowadzać i napędzać.

Najpierw stał, potem siedział

Kiedy Grosicki strzelał drugiego gola, selekcjoner Finlandii Markku Kanerva aż odszedł od bocznej linii i usiadł na ławce rezerwowych. Podniósł się z niej dopiero w 30. minucie, kiedy Thomas Lam zderzył się z Karolem Linettym. Tylko na chwilę, bo kiedy Lam wrócił na boisko, Kanerva usiadł znowu. Jakby pogodził się już z tym, że w środę w Gdańsku jego reprezentacji nie stać na nic wielkiego.

Zresztą to zrezygnowanie było doskonale po nim widać. Jeszcze przed przerwą i jeszcze przed trzecim golem dla Polski, kiedy w 34. minucie tylko pokręcił głową. Chyba z niedowierzaniem, ale nie wiemy, bo być może z zachwytu po tym jak Jan Bednarek najpierw popełnił błąd przed własnym polem karnym, ale po chwili sam go naprawił. Dogonił Fredrika Jensena, który już wychodził na czystą pozycję z Drągowskim i odebrał mu piłkę.

Kadra, na którą patrzyło się przyjemnie

- Brawo, brawo, brawo! - krzyczał Brzęczek po tym, jak Damian Kądzior w 24. minucie uwolnił się spod krycia i przeniósł ciężar akcji na lewą stronę boiska. Selekcjoner był zadowolony, ale długo wydawało się, że w środę nie poprowadzi reprezentacji Polski po tym, jak pod koniec września zakaził się koronawirusem. We wtorek PZPN poinformował jednak, że kolejny test selekcjonera dał wynik negatywny i Brzęczek przyjechał do Sopotu, gdzie zdążył jeszcze wziąć udział w przedmeczowej konferencji, potem pojawił się na treningu, a dzień później znowu stanął przy linii i nie usiadł - w przeciwieństwie do Kanerva - nawet na chwilę.

- Zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze styl jest taki, jakiego byśmy sami oczekiwali. Ale jestem spokojny. Bardzo spokojny. Widzę, jak reaguje drużyna, jaka to jest silna grupa. Świadoma, że wciąż musi pracować, by iść do przodu - mówił Brzęczek o swojej reprezentacji, na którą w środę patrzyło się naprawdę przyjemnie. Szczególnie w pierwszej połowie, kiedy Polska potrafiła konstruować atak pozycyjny, czego podobno nie potrafi, podając przy tym często celnie na jeden kontakt. Potrafiła też skutecznie odbierać piłkę w środkowej strefie, ale też przed własnym polem karnym, skąd wyprowadzała dobrze wszystkim znane kontrataki.

Ktoś może powiedzieć, że to tylko Finlandia, że nie można wyciągać zbyt daleko idących wniosków, że zaraz zagramy z Włochami. Ale to, co dobre, docenić jednak wypada. A w środę było sporo dobrego, co docenili też kibice, którzy żegnali kadrę na stadionie gromkim "dziękujemy".

