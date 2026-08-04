Afimico Pululu występował w Jagiellonii Białystok od 2023 roku. Napastnik zostanie świetnie zapamiętany wśród kibiców i działaczy "Dumy Podlasia". W tym czasie zdobył z klubem mistrzostwo i superpuchar kraju, przeżył piękne przygody w europejskich pucharach. Był zresztą królem strzelców Ligi Konferencji w sezonie 2024/25. Ostatecznie zakończył grę dla Jagiellonii z dorobkiem 56 bramek i 17 asyst w 134 meczach.

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Oficjalnie: Pululu piłkarzem klubu Al-Hazem

Zaskakujący był fakt, że do rozstania z drużyną prowadzoną przez Adriana Siemieńca doszło kilka tygodni temu, a jednocześnie długo nie było informacji ws. nowego klubu Pululu. Do przełomu w tej sprawie doszło dopiero we wtorek (4 sierpnia).

Potwierdziło się, iż 27-latek trafi do saudyjskiego Al-Hazem. Wcześniej o tym kierunku wspominali m.in. tacy dziennikarze jak Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl i Szymon Janczyk z Weszło. O potencjalnym transferze Pululu do ligi saudyjskiej pisał również serwis Foot-africa.com.

Były snajper Jagiellonii podpisał kontrakt z nowym klubem najprawdopodobniej do 30 czerwca 2029 roku. W ostatnim sezonie ligi saudyjskiej Al-Hazem zajął dziewiąte miejsce z dorobkiem 42 punktów.

Wcześniej duże zainteresowanie Pululu wykazywał Widzew Łódź. Wydawało się nawet, iż jest szansa na to, by uznany zawodnik został w Polsce. Ostatecznie wybrał grę w Arabii Saudyjskiej. To już piąty transfer Al-Hazem. Wcześniej do zespołu trafili Waleed Al-Shanqiti, Sofiane Bendebka, Mohamed Amine Ben Hamida i Mory Konate.

W nowym otoczeniu Pululu będzie rywalizował m.in. z Cristiano Ronaldo, który na co dzień występuje w Al-Nassr.

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