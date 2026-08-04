Daniel Mikołajewski jest jedną z młodych nadziei na nowego superstrzelca w reprezentacji Polski. O napastniku głośno zrobiło się dzięki świetnej formie strzeleckiej w Primaverze - włoskiej lidze juniorów. W sezonie xx wystąpił w 29 spotkaniach w barwach Parmy, zdobywając aż 20 bramek. Taka forma pozwoliła na debiut w Serie A.

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20-latek jednak na razie nie wszedł z buta do seniorskiej piłki nożnej. Dla Parmy rozegrał tylko trzy mecze ligowe, a sezon 2025/26 spędził na wypożyczeniu w Zagłębiu Lubin. W Ekstraklasie był rzadko wykorzystywanym rezerwowym. Leszek Ojrzyński postawił na niego 10-krotnie, a Mikołajewski nie zdobył ani jednej bramki. Lepiej poradził sobie w drugoligowych rezerwach - jego bilans to 5 bramek i 3 asysty w 9 występach.

Parma wypożyczy Daniela Mikołajewskiego

Jasne jest, że młodzieżowy reprezentant Polski nie jest jeszcze gotowy na grę w pierwszej drużynie Parmy. Plotki o możliwym wypożyczeniu Mikołajewskiego pojawiły się jeszcze w czerwcu. We włoskich mediach pojawiły się wtedy informacje o zainteresowaniu ze strony FC Lugano. I faktycznie, 20-latek trafi do szwajcarskiej Super League.

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Nie przywdzieje jednak koszulki FC Lugano. Jak donosi Gianluca Di Marzio z włoskiego Sky, Daniel Mikołajewski trafi na rok do FC Luzern. Ma to być "suche" wypożyczenie - bez żadnych klauzuli dotyczących możliwego wykupu polskiego napastnika.

To tam trafi Daniel Mikołajewski

Klub z Lucerny to drużyna środka tabeli ligi szwajcarskiej. W zakończonym niedawno sezonie zajęła siódme miejsce na dwanaście drużyn, a rok wcześniej finiszowała o jedną lokatę wyżej. Początek tegorocznych rozgrywek jednak zaczął się źle. Po dwóch porażkach: 1:3 z Thun i 0:3 ze Sionem, FC Luzern zajmuje ostatnią pozycję w tabeli.

W lidze szwajcarskiej obecnie nie występuje żaden Polak. Ostatnim był Łukasz Łakomy, który przez dwa lata występował w Young Boys Berno. W sezonie 2023/24 zdobył mistrzostwo Szwajcarii, a później zagrał ze swoją drużyną w Lidze Mistrzów. Obecnie jest zawodnikiem belgijskiego OH Leuven.