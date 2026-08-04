Po niespełna dziesięciu latach na Anfield w barwach Liverpoolu Mohamed Salah zdecydował się na pożegnanie z "The Reds". Egipcjanin, który stał się legendą angielskiego klubu, wciąż nie podjął jednak decyzji, gdzie zagra w nadchodzącym sezonie.

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Salah jednak nie dla Besiktasu

W ostatnim czasie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywały, iż 34-latka w nadchodzącym sezonie obejrzymy w barwach Besiktasu. Taką informację przekazał na platformie "X.com" Santi Aouna, po czym pisaliśmy na łamach Sport.pl: Ależ zaskoczenie. Oto gdzie będzie grał Mohamed Salah.

Według najnowszych doniesień piłkarz ostatecznie nie trafi do Stambułu. Zawodnika mamy jednak obejrzeć w tureckiej lidze, lecz jednakże w zespole Trabzonsporu.

Reprezentant Egiptu ma podpisać z nowym klubem dwuletni kontrakt, na mocy którego jego zarobki wynosić mają 17 mln euro za sezon gry.

Co ciekawe Tranbzonspor może stanąć na drodze Górnika Zabrze w eliminacjach Ligi Europy. Wicemistrzowie Polski, jeśli pokonają w trzeciej rundzie węgierski Ferencvarosi TC, w decydującej fazie trafi na trzeci zespół minionego sezonu tureckiej Super Lig.

Mohamed Salah przez dziesięć lat spędzonych w barwach "The Reds" zagrał w 442 spotkaniach, w których zdobył 257 bramek i zanotował 123 asysty. W 2019 roku pod wodzą Juergena Kloppa sięgnął po Ligę Mistrzów. Ponadto dwukrotnie zostawał mistrzem Anglii. Do swojej kolekcji dołożył Puchar Anglii oraz trzykrotnie Puchar Ligi Angielskiej.