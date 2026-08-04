Gianni Infantino miał plan. Było nim sprzedanie części udziałów w mistrzostwach świata. Według jego słów, celem było "stworzenie podstaw do dalszego wzmacniania związków członkowskich oraz naszego sportu na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne". Argument ten padł w oświadczeniu... potwierdzającym koniec projektu "FIFA Forward Enterprise", wymuszonym przez zapowiedź bojkotu rozgrywek ogłoszonym przez UEFA oraz protestach konfederacji północnoamerykańskiej i azjatyckiej.

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Jednym z zarzutów skierowanych w stronę Infantino był brak komunikacji na temat planów FIFA. "Propozycja o tak wielkim znaczeniu dla piłki nożnej została opracowana w tajemnicy i jest bliska zatwierdzenia bez merytorycznych konsultacji z tymi, którzy zarządzają tą dyscypliną" - można było przeczytać w komunikacie UEFA zapowiadającym bojkot.

Gianni Infantino chciał po cichu sprzedać mistrzostwa świata

Niedługo później europejska federacja przypomniała, że Szwajcar przed objęciem stanowiska prezydenta FIFA zapowiadał pełną transparentność swoich działań. "Nie dotrzymał słowa. Niechlujna i tajna umowa była daleka od przejrzystości" - przekazano. O braku tej przejrzystości najlepiej świadczy oświadczenie wydane przez Arsene'a Wengera.

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Były trener, najlepiej kojarzony z pracą w Arsenalu, od 2019 roku jest wysoko postawionym pracownikiem FIFA. Francuz pełni funkcję szefa globalnego rozwoju piłki nożnej, więc - zgodnie z zapowiedziami Infantino dotyczącymi przeznaczenia środków pochodzących z projektu FFE - powinien być doskonale zaznajomiony z tymi planami.

Arsene Wenger oświadcza: "O projekcie FIFA dowiedziałem się z mediów"

Było jednak inaczej. "Nie byłem uczestnikiem dyskusji na temat tej strategii. Po raz pierwszy dowiedziałem się o tym projekcie z mediów" - poinformował Wenger. W swoim oświadczeniu poinformował też, że jego zespół zajmuje się m.in. rozwojem młodzieży w 60 najbardziej potrzebujących pomocy państwach świata.

Jednocześnie Francuz podkreślił, że rezygnacja z projektu FIFA Forward Enterprise była "absolutnie konieczna i nie do zakwestionowania". "Szczerze wierzę w niezależną organizację, która służy naszej dyscyplinie z pełnym zaangażowaniem, przejrzystością działań i uczciwością" - przekazał Arsene Wenger.

Teraz Gianni Infantino musi się obawiać o wynik zbliżających się wyborów na prezydenta FIFA. Szwajcar walczy o kolejną reelekcję, ale stracił już kilku sojuszników - m.in. angielską, szwedzką czy serbską federację piłkarską.