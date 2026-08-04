Gianni Infantino miał plan. Było nim sprzedanie części udziałów w mistrzostwach świata. Według jego słów, celem było "stworzenie podstaw do dalszego wzmacniania związków członkowskich oraz naszego sportu na całym świecie, zwłaszcza tam, gdzie wsparcie jest najbardziej potrzebne". Argument ten padł w oświadczeniu... potwierdzającym koniec projektu "FIFA Forward Enterprise", wymuszonym przez zapowiedź bojkotu rozgrywek ogłoszonym przez UEFA oraz protestach konfederacji północnoamerykańskiej i azjatyckiej.
Jednym z zarzutów skierowanych w stronę Infantino był brak komunikacji na temat planów FIFA. "Propozycja o tak wielkim znaczeniu dla piłki nożnej została opracowana w tajemnicy i jest bliska zatwierdzenia bez merytorycznych konsultacji z tymi, którzy zarządzają tą dyscypliną" - można było przeczytać w komunikacie UEFA zapowiadającym bojkot.
Niedługo później europejska federacja przypomniała, że Szwajcar przed objęciem stanowiska prezydenta FIFA zapowiadał pełną transparentność swoich działań. "Nie dotrzymał słowa. Niechlujna i tajna umowa była daleka od przejrzystości" - przekazano. O braku tej przejrzystości najlepiej świadczy oświadczenie wydane przez Arsene'a Wengera.
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Były trener, najlepiej kojarzony z pracą w Arsenalu, od 2019 roku jest wysoko postawionym pracownikiem FIFA. Francuz pełni funkcję szefa globalnego rozwoju piłki nożnej, więc - zgodnie z zapowiedziami Infantino dotyczącymi przeznaczenia środków pochodzących z projektu FFE - powinien być doskonale zaznajomiony z tymi planami.
Było jednak inaczej. "Nie byłem uczestnikiem dyskusji na temat tej strategii. Po raz pierwszy dowiedziałem się o tym projekcie z mediów" - poinformował Wenger. W swoim oświadczeniu poinformował też, że jego zespół zajmuje się m.in. rozwojem młodzieży w 60 najbardziej potrzebujących pomocy państwach świata.
Jednocześnie Francuz podkreślił, że rezygnacja z projektu FIFA Forward Enterprise była "absolutnie konieczna i nie do zakwestionowania". "Szczerze wierzę w niezależną organizację, która służy naszej dyscyplinie z pełnym zaangażowaniem, przejrzystością działań i uczciwością" - przekazał Arsene Wenger.
Teraz Gianni Infantino musi się obawiać o wynik zbliżających się wyborów na prezydenta FIFA. Szwajcar walczy o kolejną reelekcję, ale stracił już kilku sojuszników - m.in. angielską, szwedzką czy serbską federację piłkarską.