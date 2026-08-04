Mychajło Mudryk po skróceniu zawieszenia za doping (w jego próbce antydopingowej znaleziono ślady zakazanej substancji – meldonium) może ponownie pojawić się na piłkarskim boisku. Ukrainiec przyleciał do Hongkongu, gdzie Chelsea przygotowuje się do sezonu 2026/2027. Mudryk po raz pierwszy od grudnia 2024 roku wziął udział w treningu swojego zespołu.

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Alonso wydał werdykt ws. Mudryka

Na temat formy Mudryka wypowiedział się Xabi Alonso, trener Chelsea.

- Mychajło przez długi czas trenował indywidualnie. To zupełnie coś innego, bo teraz musi odzyskać zrozumienie i współpracę z kolegami z drużyny. Jest prawdziwym profesjonalistą. Najważniejsze jest teraz stopniowe robienie postępów - przyznał Alonso.

Zdradził też, że Mudryk mógłby zagrać w najbliższym meczu kontrolnym Chelsea - 5 sierpnia z Juventusem.

- Mychajło przyleciał prosto z lotniska do hotelu. Wczoraj wszystko było na emocjach i nie ocenialiśmy jego przygotowania fizycznego. Myślę jednak, że mógłby zagrać w najbliższym meczu kontrolnym. Na 90 minut jest za wcześnie, ale może znaleźć się w kadrze i pojawić na boisku. Bardzo się cieszymy, że znów jest z nami. Widzieliście jego uśmiech – dla niego to wspaniałe uczucie wrócić. Jeśli chodzi o formę fizyczną, to zobaczymy. Teraz najważniejsze jest, by się zgrał z kolegami - dodał Alonso.

Na piłkarskim boisku Mudryk ostatni raz pojawił się w lipcu 2024 roku. Jego bilans w Chelsea to: 73 mecze, 10 goli i 11 asyst.

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Chelsea po meczu z Juventusem zmierzy się w sparingach z Milanem (8 sierpnia), malezyjskim Johor Darul Takzim FC (9 sierpnia) oraz Realem Sociedad (15 sierpnia).

Drużyna Alonso rozpocznie Premier League od wyjazdowego meczu derbowego z Fulham (24 sierpnia, godz. 21).