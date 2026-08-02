Pierwsze takie wyróżnienie dla Lewandowskiego. Nie mogło być inaczej

Robert Lewandowski nie trafiał do siatki w spotkaniach przeciwko Interowi Miami (2:3) oraz New York City (1:3). Część ekspertów zwracała uwagę na to, że Polak będzie miał ogromne problemy ze strzelaniem goli, bo serwis podań od kolegów nie jest na najwyższym poziomie. Patrząc na to, że za "Lewym" cztery lata gry w FC Barcelonie, to rzeczywiście przeskok może być ogromny. W potyczce Chicago Fire z Charlotte FC kapitan reprezentacji Polski zamknął usta niedowiarkom.

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Lewandowski doceniony. Jest pierwsza nagroda MVP w MLS

Lewandowski bowiem pokazał swój kunszt strzelecki. Najpierw w 20. minucie świetnie przymierzył z okolic szesnastego metra, a w 68. minucie wbiegł z piłką w pole karnym i posłał ją tuż obok bramkarza. Dzięki Polakowi ekipa z Chicago zwyciężyła 2:1. Dla 37-latka było to przywitanie kibicami Fire. Ci docenili świetny występ doświadczonego snajpera, oklaskując go po zakończeniu spotkania.

Nie tylko kibice docenili Lewandowskiego. Polak otrzymał nagrodę dla najlepszego zawodnika meczu. Nie mogło być inaczej, bo to w końcu były zawodnik m.in. Bayernu i FC Barcelony zapewnił swojej drużynie cenne zwycięstwo.

"To był jego wieczór" - czytamy na profilu Chicago Fire w mediach społecznościowych.

Trener Gregg Berhalter na konferencji prasowej nie ukrywał zachwytu nad Lewandowskim, zwracając uwagę nie tylko na strzelone gole.

- Jest dynamiczny, mądry i bardzo sprytny. Doskonale widzi oraz czyta grę. A co najważniejsze - w polu karnym jest absolutnym zabójcą. Mam nadzieję, że to dopiero początek wielu jego bramek - ocenił.

Teraz przed Chicago Fire i Lewandowskim mecz w ramach rozgrywek Leagues Cup. O godz. 2:30 w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego spotkają się z Necaxą.