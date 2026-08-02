To była noc Lewandowskiego! Na taki mecz czekała cała Ameryka

Robert Lewandowski nie mógł być zadowolony ze swoich dwóch pierwszych meczów w USA. Kapitan reprezentacji Polski nie strzelił żadnego gola, a jego zespół przegrał oba mecze po przerwie na mistrzostwa świata. Dziś w nocy miało być inaczej. Polak witał się z Chicago, a Chicago witało Polaka.

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Lewandowski strzelił gola na 1:1! Świetny start Polaka

W oczy rzucali się kibice w koszulkach z nazwiskiem byłego napastnika Barcelony. Nie brakowało też biało-czerwonych flag na trybunach. Na jednej z nich podpis "Witamy w Chicago". Widać było, że mimo niezbyt dobrego początku, oczekiwania wobec Lewandowskiego są ogromne.

Tylko że mecz lepiej zaczął się dla piłkarzy Charlotte FC, którzy już w 18. minucie wyszli na prowadzenie po ładnej akcji. To kolejny raz, gdy obrońcy z Chicago się nie popisali, bo dali się z łatwością rozegrać.

Jednak Robert Lewandowski nie dał się nacieszyć rywalom z gola. Polak niemal od razu doprowadził do wyrównania. Długą piłkę w stronę Zinckernagela posłał Bamba, i choć nie było to najdokładniejsze zagranie, to Duńczyk świetnie się odnalazł i podał do Lewandowskiego.

Polak przyjął sobie piłkę, poprawił i uderzył zza pola karnego. Bramkarz próbował interweniować, ale nie sięgnął futbolówki.

Gospodarze do końca pierwszej połowy grali lepiej, a polski napastnik był bardzo aktywny i szukał drugiej szansy na bramkę. Ostatecznie jednak do przerwy był remis 1:1.

Wybitny mecz Lewandowskiego! Zapewnił zwycięstwo

W 56. minucie Chicago Fire mogło zdobyć bramkę na 2:1 i Lewandowski znów się znalazł w centrum uwagi. To Polak wyczekał obronę rywali i idealnie podał do wybiegającego Zinckernagela. Duńczyk popędził do przodu i znalazł się w bardzo dobrej sytuacji, ale strzelał z dość ostrego kąta i bramkarz poradził sobie z tym uderzeniem.

W 68. minucie gospodarze wyprowadzili atak doskonały. Najpierw świetną piłkę na lewe skrzydło zagrał Zinckernagel. Trafiła ona do Gutmana, który trochę ją podprowadził i zagrał do Loda. Fin od razu oddał piłkę Lewandowskiemu. Polak poradził sobie z atakującym go obrońcą, podbiegł bliżej bramki i z łatwością pokonał bramkarza.

Gospodarze do końca meczu kontrolowali przebieg spotkania i szukali okazji na podwyższenie wyniku. To się nie udało, ale i tak mogą być zadowoleni. Po dwóch porażkach z rzędu w końcu udało im się wygrać mecz i to po świetnym spotkaniu w wykonaniu swojej nowej gwiazdy - Roberta Lewandowskiego.

Kolejna okazja, żeby oglądać mecz Chicago Fire już 7 sierpnia. Tego dnia o 2:30 w nocy klub Lewandowskiego zagra w Leagues Cup z meksykańską Necaxą.