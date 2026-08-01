Poważne oskarżenia pod adresem Infantino. Europa mu tego nie wybaczy

"Nikt nie ma moralnego prawa sprzedaży tego, co przechowuje dla przyszłych pokoleń" - grzmiała UEFA na czele z Aleksandrem Ceferinem, gdy tylko wyszedł na jaw plan sprzedaży udziałów w mistrzostwach świata prywatnym podmiotom przez Gianniego Infantino. Prezydent UEFA zapowiedział bojkot wszystkich rozgrywek organizowanych przez FIFA. Do protestu dołączyły się również konfederacje: północnoamerykańska (CONCACAF) oraz azjatycka (AFC). W końcu Szwajcar ustąpił, choć to nie zamyka sprawy.

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Kolejne europejskie federacje odwracają się od Infantino

UEFA domaga się, by osoby odpowiedzialne poniosły konsekwencje. Najbardziej krytykowany jest rzecz jasna szef FIFA. Wyciągnięcia konsekwencji powoli zaczynają domagać się również europejskie federacje. - W pełni popieramy stanowisko UEFA. Nadszedł czas na kompleksowy i gruntowny przegląd kierownictwa oraz zarządzania FIFA, aby zapewnić transparentność globalnej gry, z korzyścią dla wszystkich 211 państw członkowskich i z długoterminowym zarządzaniem piłką nożną, która powinna znaleźć się w centrum uwagi - przekazał rzecznik angielskiej federacji (FA).

Oburzenie wyraził też niemiecki związek (DFB). - Ten krok ze strony FIFA był nieunikniony. Próba otwarcia rozgrywek FIFA dla prywatnych inwestorów zakończyła się spektakularną porażką. Wynika to m.in. z bardzo zjednoczonego stanowiska wszystkich związków członkowskich UEFA. Wydarzenia związane z tym projektem zainicjowanym przez Gianniego Infantino muszą zostać teraz w pełni zbadane - zaczął prezes federacji, a następnie uderzył w Szwajcara.

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- Prezydent FIFA działał jednostronnie, nieprzejrzyście i ostatecznie nieodpowiedzialnie, nie działając w najlepszym interesie piłki nożnej. Wraz z UEFA i innymi konfederacjami musimy zadbać o to, aby w FIFA zakorzeniła się fundamentalnie inna kultura. Kultura, w której przede wszystkim decyzje są ponownie omawiane i podejmowane przez członków organów zarządzających - apelował Bernd Neuendorf.

"Nasza federacja straciła zaufanie do jego przywództwa"

Oburzona zachowaniem Infantino była też holenderska federacja (KNVB). "Sposób, w jaki przebiegał ten proces, doprowadził do fundamentalnego naruszenia zaufania do przywództwa Gianniego Infantino. KNVB straciło zaufanie. Świadczą o tym nie tylko obawy wyrażane przez federacje piłkarskie na całym świecie, ale także krytyka i obawy w samej organizacji FIFA. Sytuacja ta wymaga poważnej dyskusji na temat przyszłości zarządzania i przywództwa w FIFA" - czytamy w oficjalnym komunikacie.

"Walijski Związek Piłki Nożnej popiera stanowisko UEFA w sprawie gruntownego przeglądu przywództwa i zarządzania FIFA. FIFA i jej członkowie są opiekunami gry, odpowiedzialnymi za jej długoterminowy rozwój i zrównoważony charakter. To wymaga przywództwa, które stawia naszą grę na pierwszym miejscu we wszystkich naszych decyzjach" - to z kolei oświadczenie walijskiej federacji (FAW), cytowane przez Martyna Zieglera z "The Times" na X. Dziennikarz przedstawił też oświadczenie Norwegów (NFF).

- Było absolutnie konieczne, aby Gianni Infantino i FIFA wycofali tę propozycję. To właśnie się stało i oczywiście jesteśmy zadowoleni z tego rezultatu. (...) Jednocześnie musimy przyznać, że cały system międzynarodowej współpracy piłkarskiej został niepotrzebnie narażony na ryzyko w pogoni za interesami jednostek, a nie najlepszymi interesami gry. To było widoczne dla wielu od dawna, w tym dla nas (...) Nie możemy pozwolić sobie na ponowne dojście do takiego punktu - mówił Lise Klaveness, prezes NFF.

Atmosfera wokół Infantino robi się coraz bardziej napięta. Jak donoszą media, grunt pali mu się pod nogami. Jedno jest pewne - UEFA zrobi wszystko, by nie pozwolić mu na wygranie kolejnych wyborów w FIFA. Ma kilku kandydatów, którzy mogliby wystartować w kontrze do Infantino, a jednym z nich ma być Dariusz Mioduski.