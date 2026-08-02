Lewandowski przemówił po pierwszych bramkach w USA

Dwa mecze, dwie porażki i dwa bezbramkowe przeloty. Robert Lewandowski nie miał powodów do zadowolenia po pierwszych spotkaniach w USA. Zawiedzeni byli też polscy kibice i eksperci. To dziwiło Amerykanów, którzy uważają, że Lewandowski ma całkiem niezły początek i jedynie potrzebuje czasu. - Gdy bardziej się zaaklimatyzuje i wróci jego meczowa forma, niemal na pewno będzie to wyglądać lepiej niż teraz - słyszał od ekspertów z Ameryki dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski.

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To była noc Lewandowskiego. To powiedział po pierwszych bramkach

W niedzielę 2 sierpnia Polak grał pierwszy mecz przed własnymi kibicami. Taka okazja miała nastąpić dwa tygodnie wcześniej - w starciu z Vancouver Whitecaps - ale tamto spotkanie musiało zostać odwołane z powodu dymu, który zatruł powietrze w mieście.

I Lewandowski przywitał się z Chicago w najlepszym możliwym stylu. Polak zdobył dwa gole i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo 2:1.

Niemal od razu po zakończeniu spotkania Lewandowski został złapany przez dziennikarza. - Dla mnie był to bardzo ważny dzień. Nie tylko dla mnie, dla całego zespołu, żeby wygrać mecz po dwóch spotkaniach, których nie wygraliśmy. Dziś to było ważne, żebyśmy zyskali trochę pewności siebie przed kolejnym meczem. Myślę, że nie licząc pierwszych kilkunastu minut, mieliśmy kontrolę nad meczem i próbowaliśmy strzelić gola. Oczywiście musimy się starać grać lepiej, ale myślę, że sposób w jaki gramy jest naprawdę dobry - podsumował to spotkanie kapitan reprezentacji Polski w wypowiedzi dla Apple TV.

Chicago Fire wygrało 2:1 i w dobrych humorach może przygotowywać się do kolejnego meczu. 7 sierpnia piłkarze Gregga Berhaltera zagrają z meksykańską Necaxą w Leagues Cup. Już teraz zachęcamy do śledzenia tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Ono również odbędzie się o 2:30 w nocy.