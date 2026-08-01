Lech przeżył piekło w Krakowie. Frederiksen: "Nigdy czegoś takiego nie widziałem"

Wiele pytań krążyło przed tym meczem wokół Lecha Poznań. Oczywiście, mistrzowie Polski byli faworytami starcia z beniaminkiem. Niemniej nie wiadomo było, jak z ich mentalnością po totalnym domowym dramacie z Aarhus (1:4 p.d. 3:4 w karnych) i odpadnięciu w II rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów. Czy zdołali się pozbierać po prawdopodobnie największej kompromitacji w historii "Kolejorza"?

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Lech odetchnął po Aarhus. Choć w Krakowie o oddech wcale łatwo nie było

Na szczęście dla fanów z Poznania ich drużyna nie została złamana na dobre. Lech może i odnosił zwycięstwa w lepszym stylu, ale przede wszystkim po prostu wygrał z Wieczystą Kraków 2:1. Nie przeszkodziła im ani z pewnością niezagojona jeszcze rana po Aarhus, ani 120 minut w nogach, jakie mieli po starciu z Duńczykami, ani nawet pogoda. Ta uprzykrzała życie obu drużynom. Znacząco ponad 30 stopni na termometrach, bardzo duszno, warunki, w których niesławna na mundialu przerwa na picie faktycznie miała sens. Wystarczyło zresztą popatrzeć na zawodników już po spotkaniu. Mało kto nie padł na murawę. W pomeczowym przemówieniu w szatni trener Niels Frederiksen przyznał, że widział coś takiego pierwszy raz.

Frederiksen czegoś takiego nigdy nie widział

- Radosław Murawski powiedział mi na boisku po meczu, że muszę trochę złagodzić moją krytykę, bo nie doświadczyłem, jak było tam gorąco. Przyznaję, że było gorąco. Mogę sobie wyobrazić, że było cholernie gorąco... Nigdy czegoś takiego nie widziałem: koniec meczu i wszyscy padają na murawę - powiedział Niels Frederiksen, który w trakcie spotkania wyjątkowo intensywnie krzyczał na swoich zawodników. Właśnie Radosław Murawski po meczu w rozmowie z Canal+ Sport tłumaczył, że to dlatego, iż trener wymagał ciągłego pressingu, a im po prostu czasem brakowało na to sił.

Lech nie ma teraz dużo czasu na odpoczynek, bo nadal grają w europejskich pucharach, tyle że już w III rundzie eliminacji do Ligi Europy. W czwartek 6 sierpnia o 19:00 zmierzą się u siebie z mistrzem Wysp Owczych KI Klaksvik. W Ekstraklasie ich kolejne starcie to domowy mecz z Piastem Gliwice w niedzielę 9 sierpnia o 17:30.