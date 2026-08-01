Bednarek i Kiwior zagrali o Superpuchar Portugalii. Tak im poszło

FC Porto w poprzednim sezonie sięgnęło po mistrzostwo Portugalii, wyprzedzając o sześć punktów Sporting. W krajowym pucharze doszło za to do sensacji. Finał ze Sportingiem po dogrywce wygrało drugoligowe Torreense. W sobotę 1 sierpnia na stadionie w Coimbrze rozegrano mecz o Superpuchar Portugalii.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o grze w Lechii: K***a, co ja tutaj robię?!

Polski duet w pierwszym składzie

Miejsce w podstawowym składzie - oczywiście w roli środkowych obrońców - zajęli Jakub Kiwior oraz Jan Bednarek. Spotkanie na ławce rezerwowych rozpoczął rekonwalescent, wracający do zdrowia po urazie Oskar Pietuszewski. To oczywiście Porto jawiło się jako ewidentny faworyt konfrontacji.

Jakie więc musiało być zdziwienie obserwatorów, gdy to Torreense od początku ruszyło do ataku. Jan Bednarek musiał się dwoić i troić, by zatrzymać akcje drugoligowca. Porto miało nawet początkowo problem żeby wyjść z własnej połowy, ale z czasem sytuacja zaczęła się normować.

Zdobyli gola, ale stracili zawodnika. Niestety polskiego

Podopieczni trenera Fariolego dopięli swego w 38. minucie, gdy Victor Froholdt sprytnym strzałem głową wyprowadził ich na prowadzenie. Prowadzenie, które dowieźli do końca pierwszej połowy. Gola nie stracili, ale zawodnika już owszem. W przerwie w szatni został Jan Bednarek, a serca polskich kibiców mogły zadrżeć. Kolano polskiego obrońcy zostało obłożone lodem.

Mieliśmy nadzieję, że druga połowa będzie nieco bardziej energiczna, zwłaszcza w wykonaniu Porto. Jednak "Smoki" były tak samo pragmatyczne, jak w zeszłym sezonie. Przez ponad pół godziny po przerwie oddali tylko jeden celny strzał i to nawet nie z gry, a z rzutu wolnego. Oskar Pietuszewski mógłby to zmienić, ale trener Farioli go nie wpuścił. Możliwe, że to przez murawę, bo ta w wielu miejscach była nierówna oraz pozbawiona trawy. Tymczasem Polak jest świeżo po kontuzji i nie było co ryzykować grania na czymś takim.

Uniknęli kary za minimalizm. Porto z trofeum!

Niewiele zabrakło, a Porto zapłaciłoby za minimalizm. Na ich szczęście w 87. minucie Karem Zoabi w doskonałej sytuacji w polu karnym strzelił wysoko nad poprzeczką. To była zdecydowanie najlepsza okazja dla Torreense w tym meczu, ale nie została wykorzystana. To przypieczętowało los drugoligowca. Superpuchar Portugalii trafił w ręce piłkarzy FC Porto.

Dla obu zespołów mecz był przetarciem przed ligą. Już 9 sierpnia FC Porto zainauguruje rozgrywki Ligi Portugal. Ich rywalem będzie Alverca. Tego samego dnia zmagania na drugim poziomie rozgrywkowym zainauguruje Torreense, które zmierzy się z Farense.