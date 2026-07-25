Trener Barcelony naciska ws. Ewy Pajor

FC Barcelona w ubiegłym sezonie nie dość, że wygrała ligę hiszpańską, to jeszcze zwyciężyła w Lidze Mistrzów. Dla Dumy Katalonii był to czwarty triumf w ostatnich sześciu latach. Królową strzelczyń Ligi Mistrzów w ubiegłym sezonie została Ewa Pajor.

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Trener naciska na nowy kontrakt dla Ewy Pajor

Na temat m.in. przyszłości FC Barcelony w przyszłym sezonie wypowiedział się trener Pere Romeu w długiej rozmowie z hiszpańskim dziennikiem "Mundo Deportivo". Szkoleniowiec otrzymał pytanie na temat zawodniczek, którym wygasają umowy w czerwcu przyszłego roku. W tym gronie jest m.in. Ewa Pajor.

- Musimy zacząć pracować już teraz nad przedłużeniem kontraktów z zawodniczkami, którym ufamy bezgranicznie. Nie wolno nam pozwolić, aby zawodniczka straciła koncentrację na tym, co musi robić. Jeśli będziemy ciągle myśleć o kwestiach związanych z odnawianiem umów, będzie ona rozproszona. Im szybciej te procesy zostaną przyspieszone, tym lepiej dla zawodniczki, tym lepiej dla klubu, tym lepiej dla wszystkich - przyznał Pere Romeu.

Zdradził też, jakie są transferowe FC Barcelony.

- Klub jest w pełni gotowy do przeprowadzenia transferów i udało nam się już pozyskać kilka piłkarek. Naszym priorytetem jest wzmocnienie zarówno defensywy, jak i ofensywy, aby zrekompensować odejścia Salmy, Ony, Mapi i Alexii. Uważamy, że w środku boiska mamy bardzo wszechstronne zawodniczki o wysokich umiejętnościach. Potrzebujemy jeszcze wzmocnienia w ataku. W tej kwestii klub i ja jesteśmy w pełni zgodni i zamierzamy to zrealizować. Sprowadziliśmy już nowe zawodniczki do formacji defensywnej i wierzymy, że nadal będą zapewniać zespołowi wysoki poziom rywalizacji - dodał Pere Romeu.

Szkoleniowiec przyznał też, jakiej zawodniczki klub potrzebuje do ataku.

- W ataku potrzebujemy kogoś, kto zapewni rozwiązania ofensywne, drybling i głębię składu; kogoś z dobrym bilansem bramkowym, bo trudno grać perfekcyjnie przez cały sezon, a do tego potrzebujemy zawodniczki, która indywidualnie potrafi odwrócić losy meczu. Chcemy też pozyskać zawodniczkę na bok obrony. Zobaczymy, czy uda nam się ją pozyskać, ale to temat, nad którym stale pracujemy z dyrektorem sportowym, aby dowiedzieć się, kogo możemy pozyskać - powiedział Romeu.

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