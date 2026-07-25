Rumuński golkiper dołączył do stołecznego klubu na początku zimowego okienka transferowego. Legia ściągnęła 23-latka z Cluj za 600 tys. euro, podpisując z nim umowę do 2030 roku. Jak się okazuje, Rumun już niedługo może zmienić barwy klubowe.

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Gikiewicz: "Legia liczy na ofertę za Hindricha w letnim okienku transferowym"

Otto Hindrich uzna pierwszy mecz sezonu 2026/27 za udany. Zachował czyste konto, a jego kilka interwencji uchroniło drużynę Marka Papszuna przed stratą gola. Przede wszystkim kapitalna była ta z 31. minuty, gdy niedawny snajper Legii Jean-Pierre Nsame urwał się Kamilowi Piątkowskiemu i próbował zdobyć bramkę strzałem z główki. Na posterunku był, dobrze ustawiony, Hindrich.

Jeszcze przed rozpoczęciem rozgrywek wytypowaliśmy na naszych łamach tabelę końcową PKO Ekstraklasy w sezonie 2026/27. Zatrzymajmy się przy tym, co napisaliśmy w kontekście Legii Warszawa, która według nas miałaby uplasować się tuż za podium:

"Pewność w defensywie ma zapewnić przyjście Zorana Arsenicia, z którym Papszun zna się jeszcze z Rakowa, a zakontraktowanie Ivana Brkicia sprawia, że Legia ma być może najlepszy duet bramkarzy w lidze".

Arsenić zdobył pierwszą w sezonie bramkę dla "Wojskowych". O 31-letnim Brkiciu zaś mówi się, że może niedługo zmienić Hindricha między słupkami. Dlaczego? Wątpliwości nie ma Rafał Gikiewicz.

- Z dobrych źródeł wiem, że Legia liczy na ofertę za Hindricha w letnim okienku transferowym [trwa do 9 września - przyp. red.]. Takie są problemy finansowe. Ivan Brkić był ściągany właśnie po to, by od razu wskoczyć do bramki i zastąpić Hindricha. Jeżeli Hindrich zagra jeszcze kilka takich meczów, a okienko nadal będzie otwarte, to Legia go spienięży. Wtedy Brkić wskoczy na jego miejsce - przyznał w Kanale Sportowym.

Swego czasu mówiło się o zainteresowaniu Otto Hindrichem płynącym ze strony Lazio Rzym. Rumuński golkiper miałby pełnić tam rolę drugiego bramkarza po tym, jak Ivan Provedel już odszedł do Interu, a Christos Mandas być może zostanie wykupiony przez Bournemouth. Numerem 1 w bramce Lazio jest Włoch Edoardo Motta.

Portal Transfermarkt wycenia Otto Hindricha na 2 miliony euro.

Na sobotę 25 lipca w PKO Ekstraklasie zaplanowano trzy kolejne mecze. O godzinie 14.45 Jagiellonia Białystok podejmie Koronę Kielce, Górnik Zabrze zmierzy się ze Śląskiem Wrocław (start o godz. 17.30), a wieczorem Lech Poznań zagra z Cracovią (o 20.15). Zapraszamy do śledzenia spotkań Ekstraklasy na żywo na stronie Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.