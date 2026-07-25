Effenberg krytykuje Kloppa za te słowa. "Nie pasowało"

Kiedy reprezentacja Niemiec odpadła z tegorocznych mistrzostw świata już w 1/16 finału, to tamtejsza federacja (DFB) podziękowała za współpracę Julianowi Nagelsmannowi i od razu zasugerowała, że będzie chciała zatrudnić na stanowisku selekcjonera Juergena Kloppa. Po wielu rozmowach doświadczony szkoleniowiec oficjalnie został przedstawiony w nowej roli 24 lipca.
Klopp zaliczył "wejście smoka". Na konferencji prasowej mocno wypowiadał się na temat federacji, dziennikarzy i kibiców.
- To ogromny zaszczyt, świetnie zarabiam, ale w dniu, w którym przestaniecie mnie chcieć - powiecie to i odchodzę, bez odprawy. Jeśli jutro stwierdzicie: "Jest beznadziejny" - odchodzę. Nie może tego powiedzieć jedna osoba, tylko kilka osób. Jeśli DFB uzna: "Tak dalej być nie może" - odchodzę - podkreślił Klopp, cytowany przez "Mundo Deportivo".
- Jeśli będziecie się źle zachowywać i nie dacie spokoju mojej rodzinie - odchodzę. Mówiąc jasno: podejmuję się tej pracy, mimo że widzę, jak traktujecie Juliana (Nagelsmanna - red.) czy jak Anglia traktuje Tuchela. Krytykujcie mnie, jeśli coś nie będzie funkcjonować - jestem gotów nad tym pracować. O to właśnie proszę. Musicie mi po prostu uwierzyć, że chodzi wyłącznie o samą pracę. Po prowadzeniu reprezentacji narodowej nie czeka mnie już dalsza kariera. To szczyt mojej drogi zawodowej - dodał.
Stefan Effenberg, były reprezentant Niemiec i piłkarz m.in. Bayernu Monachium, jest zadowolony z wyboru Kloppa na stanowisko selekcjonera. Nie rozumie jednak zachowania szkoleniowca na konferencji prasowej - szczególnie w jednej sytuacji.
- Fakt, że groził natychmiastowym odejściem podczas prezentacji, jeśli jego rodzina nie będzie miała spokoju - to nie do końca pasowało. Ale to cały Jurgen Klopp - podkreślił Effenberg, cytowany przez t-online.de.
Effenberg dał do zrozumienia, że przed Kloppem ogrom pracy, by przywrócić Niemcom miejsce w światowej czołówce.
- Wszyscy możemy być zadowoleni, ale nie możemy ignorować faktu, że obecnie nie należymy ani do najlepszych w Europie, ani na świecie - dodał.
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Droga powrotna na szczyt międzynarodowej piłki jest wyboista. Dla Effenberga droga jest jasno określona: Niemcy powinny ponownie odegrać "poważną rolę" na Euro 2028, a dwa lata później zachwycić kibiców na mistrzostwach świata.