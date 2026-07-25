Jonatan Braut Brunes po dwóch latach spędzonych w Rakowie wyjeżdża poza granicę Polski. Postanowił, że karierę będzie kontynuować w Sparcie Praga. Radości z tego faktu nie ukrywa człowiek, który jest najpewniej najbardziej znanym krewnym napastnika. Mowa oczywiście o Erlingu Braucie Haalandzie - gwiazda reprezentacji Norwegii to kuzyn Brunesa. Piłkarze jak widać od dawno są ze sobą blisko i utrzymują kontakt.

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Erling Haaland dumny z Jonatana Brunesa. Tak zareagował na transfer kuzyna

"Dokonaliśmy tego!" - napisał na swoim Instagramie napastnik reprezentacji Norwegii, załączając zdjęcia z czasów, gdy obaj snajperzy byli dziećmi. Warto dodać, że obaj są równolatkami. Brunes jest młodszy od Haalanda o niecały miesiąc.

Co ciekawe w komunikacie prasowym Sparty Praga wspomniano o koneksjach rodzinnych byłego już napastnika Rakowa. Przypomniano nie tylko Haalanda, ale też jego siostrę Emmę - piłkarkę Brondby. Piłkę uprawiał też inny kuzyn Brunesa - Albert Braut Tjaland, który przed laty reprezentował barwy Molde.

Warto dodać, że transfer Brunesa został w Czechach przyjęty bardzo entuzjastycznie. - Jonatan strzelił 40 bramek we wszystkich rozgrywkach w ciągu ostatnich dwóch sezonów, co potwierdza jego skuteczność w kończeniu akcji - mówił z dumą dyrektor sportowy Sparty, słynny Tomas Rosicky, cytowany przez oficjalną stronę internetową Sparty.

Jonatan Brunes rozegrał dla Rakowa 82 mecze i zdobył w nich 40 bramek. W tym klubie świętował wicemistrzostwo Polski, grał w fazie pucharowej Ligi Konferencji oraz dotarł do finału Pucharu Polski.