Polski klub wycofany z rozgrywek. "Sto lat historii"

Trudno wyobrazić sobie w tej chwili, co czują kibice Skry Częstochowa. To klub, który powstał w 1926 roku i na 100-lecie istnienia... został wycofany z rozgrywek Betclic III ligi. O trudnej sytuacji Skry alarmowano od tygodni, ale niektórzy mieli jeszcze nadzieję na to, że wszystko szczęśliwie się zakończy.

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PZPN dobił Skrę Częstochowa. "Decyzji tej nie udało się zmienić"

W poniedziałek (20 lipca) zarząd Stowarzyszenia Skra Częstochowa 1926 opublikował komunikat, w którym poinformował, że nie zobaczymy drużyny w zmaganiach ligowych. Podkreślono, że klub nie mógłby funkcjonować dalej w taki sposób jak wcześniej. Możemy przeczytać również ważną informację dotyczącą PZPN. Federacja nie wypłaciła Częstochowianom środków z programu Pro Junior System za sezony rozgrywkowe 2023/2024-2025/2026.

Brak funduszu z tego programu okazał się bolesnym ciosem. Skra starała się stawiać na młodzież, a przez decyzję PZPN straciła jeden z głównych filarów finansowania klubu. Powstała dziura w budżecie, której - jak pokazała przyszłość - nie udało się zasypać.

"Na sytuację Klubu w istotnym stopniu wpłynęła również decyzja Polskiego Związku Piłki Nożnej o wstrzymaniu wypłaty środków należnych Klubowi z programu Pro Junior System za sezony rozgrywkowe 2023/2024-2025/2026. Decyzji tej nie udało się zmienić pomimo wielokrotnie podejmowanych przez Klub działań" - podkreślono w komunikacie Skry Częstochowa.

"Dalsze uczestnictwo w rozgrywkach bez zagwarantowania środków pozwalających na pełne pokrycie związanych z tym kosztów mogłoby prowadzić do powstania kolejnych zobowiązań, których Klub nie byłby w stanie terminowo regulować" - czytamy dalej.

"W tych okolicznościach jedynym odpowiedzialnym rozwiązaniem jest wycofanie drużyny seniorów z rozgrywek Betclic III Ligi, a następnie podjęcie działań zmierzających do stopniowej odbudowy pozycji sportowej Klubu przy zachowaniu stabilności finansowej" - dodano.

Jeszcze kilka lat temu Skra Częstochowa awansowała na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej. Można jednak powiedzieć, że klub stał się ofiarą własnego sukcesu. Ma to m.in. związek z faktem, że stadion przy ulicy Loterańskiej nie spełniał on wymogów I ligi. Drużyna zatem musiała korzystać z obcych obiektów.

"Jesteśmy świadomi, że ta decyzja jest ciosem dla ludzi, dla których Skra Częstochowa stanowiła i nadal stanowi część ich tożsamości. Sto lat historii, dziesiątki pokoleń piłkarzy i działaczy - to wszystko jest wartością, której nikt nam nie odbierze. Przepraszamy wszystkich, którym wyrządziliśmy krzywdę poprzez niespełnione zobowiązania finansowe. Zrobimy wszystko co będzie możliwe żeby uregulować zaległości w miarę posiadanych możliwości. Wycofanie pierwszej drużyny z rozgrywek nie oznacza końca Skry Częstochowa. Akademia piłkarska, drużyny młodzieżowe oraz projekt współpracy ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Nobilito będą kontynuowane. Walczymy o lepsze jutro tego Klubu" - skwitowano w oświadczeniu.

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