Idą duże zmiany w Ekstraklasie. "To bardzo ważna decyzja"

Sezon 2026/27 na boiskach Ekstraklasy rozpocznie się już w piątek 24 lipca. Od dłuższego czasu wiadomo, że w nowych rozgrywkach dojdzie do kilku innowacji na poziomie sędziowania. Z tym że większość z nich będzie wprowadzanych w trakcie trwania batalii o mistrzostwo Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo

Innowacje w Ekstraklasie. Późną jesienią dojdzie do rewolucji

Od początku sezonu obecne będzie Centrum VAR, które eliminuje potrzebę korzystania z ustawionych pod stadionem wozów. Rozwiązanie to było już obecne m.in. przy okazji meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski. Kolejne nowinki jednak pojawią się na jesień.

Jak poinformowała Ekstraklasa S.A., wdrożona zostanie technologia wspierająca analizę meczową, pracę sędziów oraz realizację transmisji telewizyjnych. Wszystko ze względu na współpracę z Hawk-Eye Innovations, którą chwali się prezes ligi, Marcin Animucki.

- To bardzo ważna decyzja inwestycyjna podjęta przez kluby Ekstraklasy. Stały rozwój technologiczny jest jednym z naszych priorytetów strategicznych, który od lat konsekwentnie realizujemy w różnych obszarach naszej działalności. Tempo postępu w tej dziedzinie jest jednak ogromne. Dzięki współpracy z Hawk-Eye ponownie wprowadzamy do polskiej ligi najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w futbolu na najwyższym światowym poziomie. Technologie te będą wspierać rozwój sportowy klubów Ekstraklasy, a jednocześnie podnosić atrakcyjność meczów i transmisji telewizyjnych dla nadawców oraz kibiców - mówił w ramach oficjalnego komunikatu na stronie Ekstraklasy.

W ramach realizacji projektu na wszystkich stadionach Ekstraklasy wdrożony zostanie system Hawk-Eye SkeleTRACK. Będzie on odpowiadał za rejestrację pozycji zawodników i piłki w czasie rzeczywistym. Następnie kluby oraz partnerzy medialni otrzymają zaawansowane dane wykryte przez system. Ponadto w użycie wejdzie oparta na sztucznej inteligencji kamera taktyczna, która dostarczy nieprzerwany materiał w jakości 4K, który będzie przeznaczony do szczegółowej analizy taktycznej. Wybrane statystyki i wizualizacje będą mogły wykorzystać m.in. podmioty transmitujące Ekstraklasę.

Najważniejsza jest jednak kwestia półautomatycznej technologii wyznaczania pozycji spalonej [SAOT]. Ta była wykorzystywana już przy okazji zakończonego w niedzielę 19 lipca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Projekt ma ruszyć późną jesienią.

- Przez lata przyzwyczailiśmy kibiców, że pokazujemy rozgrywki w najwyższej światowej jakości telewizyjnej. Dlatego półautomatyczna technologia wyznaczanie pozycji spalonej, którą doskonale znają z największych imprez piłkarskich, jest z niecierpliwością wyczekiwana w naszej lidze. Partnerstwo z Hawk-Eye ma jednak znacznie szerszy wymiar i wzmocni nasze kompetencje technologiczne nie tylko od strony transmisji, ale także w zakresie narzędzi, które będą służyły klubom. Jest to też ważny element długofalowego technologicznego rozwoju Ekstraklasy w kontekście budowy nowego Centrum Mediowego, które ma działać już w sezonie 2027/28 z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych technologii w świecie sportu - powiedział Marcin Serafin, dyrektor operacyjny Live Park.

W transmisji telewizyjnej kibice ujrzą technologię HawkAR. Dzięki autorskiej platformie wizualizacji 3D wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość w ciągu kilku sekund na ekranie pojawić będą się mogły wirtualne animacje, które pozwolą na ocenę pozycji spalonej.

- Nasze rozwiązania zapewnią zawodnikom, sztabom szkoleniowym i kibicom w całej Polsce dostęp do precyzyjnych danych i analiz, jednocześnie wzmacniając transparentność oraz wiarygodność procesu podejmowania decyzji na boisku. Partnerstwo z Ekstraklasą odzwierciedla nasze wspólne przekonanie, że nowoczesne technologie powinny wspierać nie tylko przebieg rywalizacji sportowej, lecz także podnosić jakość doświadczeń kibiców – zarówno na stadionach, jak i przed telewizorami - podkreślił dyrektor zarządzający ds. piłki nożnej w Hawk-Eye Innovations, Max Wright.

Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy rozegrany zostanie w piątek 24 lipca o godz. 18:00. Radomiak Radom zmierzy się z Wieczystą Kraków. Tego samego dnia dojdzie do pojedynku Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, a pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wybrzmi o godz. 20:30.

Zobacz też: Kosecki podsumował Messiego w finale. "Ja nie mam ośmiu Złotych Piłek, ale..."