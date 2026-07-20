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Idą duże zmiany w Ekstraklasie. "To bardzo ważna decyzja"

Nowinki technologiczne coraz częściej zaczynają pojawiać się na boiskach piłkarskich. Przy okazji zakończonych już mistrzostw świata kibice mogli na własne oczy zobaczyć, jak działa technologia umożliwiająca wyznaczanie linii półautomatycznego spalonego. Wiadomo już, kiedy zadebiutuje ona w Ekstraklasie.
Szymon Marciniak korzysta z VAR
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Sezon 2026/27 na boiskach Ekstraklasy rozpocznie się już w piątek 24 lipca. Od dłuższego czasu wiadomo, że w nowych rozgrywkach dojdzie do kilku innowacji na poziomie sędziowania. Z tym że większość z nich będzie wprowadzanych w trakcie trwania batalii o mistrzostwo Polski.

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Innowacje w Ekstraklasie. Późną jesienią dojdzie do rewolucji

Od początku sezonu obecne będzie Centrum VAR, które eliminuje potrzebę korzystania z ustawionych pod stadionem wozów. Rozwiązanie to było już obecne m.in. przy okazji meczu Lecha Poznań z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski. Kolejne nowinki jednak pojawią się na jesień.

Jak poinformowała Ekstraklasa S.A., wdrożona zostanie technologia wspierająca analizę meczową, pracę sędziów oraz realizację transmisji telewizyjnych. Wszystko ze względu na współpracę z Hawk-Eye Innovations, którą chwali się prezes ligi, Marcin Animucki.

- To bardzo ważna decyzja inwestycyjna podjęta przez kluby Ekstraklasy. Stały rozwój technologiczny jest jednym z naszych priorytetów strategicznych, który od lat konsekwentnie realizujemy w różnych obszarach naszej działalności. Tempo postępu w tej dziedzinie jest jednak ogromne. Dzięki współpracy z Hawk-Eye ponownie wprowadzamy do polskiej ligi najnowocześniejsze rozwiązania wykorzystywane w futbolu na najwyższym światowym poziomie. Technologie te będą wspierać rozwój sportowy klubów Ekstraklasy, a jednocześnie podnosić atrakcyjność meczów i transmisji telewizyjnych dla nadawców oraz kibiców - mówił w ramach oficjalnego komunikatu na stronie Ekstraklasy.

W ramach realizacji projektu na wszystkich stadionach Ekstraklasy wdrożony zostanie system Hawk-Eye SkeleTRACK. Będzie on odpowiadał za rejestrację pozycji zawodników i piłki w czasie rzeczywistym. Następnie kluby oraz partnerzy medialni otrzymają zaawansowane dane wykryte przez system. Ponadto w użycie wejdzie oparta na sztucznej inteligencji kamera taktyczna, która dostarczy nieprzerwany materiał w jakości 4K, który będzie przeznaczony do szczegółowej analizy taktycznej. Wybrane statystyki i wizualizacje będą mogły wykorzystać m.in. podmioty transmitujące Ekstraklasę.

Najważniejsza jest jednak kwestia półautomatycznej technologii wyznaczania pozycji spalonej [SAOT]. Ta była wykorzystywana już przy okazji zakończonego w niedzielę 19 lipca mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Projekt ma ruszyć późną jesienią.

- Przez lata przyzwyczailiśmy kibiców, że pokazujemy rozgrywki w najwyższej światowej jakości telewizyjnej. Dlatego półautomatyczna technologia wyznaczanie pozycji spalonej, którą doskonale znają z największych imprez piłkarskich, jest z niecierpliwością wyczekiwana w naszej lidze. Partnerstwo z Hawk-Eye ma jednak znacznie szerszy wymiar i wzmocni nasze kompetencje technologiczne nie tylko od strony transmisji, ale także w zakresie narzędzi, które będą służyły klubom. Jest to też ważny element długofalowego technologicznego rozwoju Ekstraklasy w kontekście budowy nowego Centrum Mediowego, które ma działać już w sezonie 2027/28 z wykorzystaniem najbardziej innowacyjnych technologii w świecie sportu - powiedział Marcin Serafin, dyrektor operacyjny Live Park.

W transmisji telewizyjnej kibice ujrzą technologię HawkAR. Dzięki autorskiej platformie wizualizacji 3D wykorzystującej rozszerzoną rzeczywistość w ciągu kilku sekund na ekranie pojawić będą się mogły wirtualne animacje, które pozwolą na ocenę pozycji spalonej.

- Nasze rozwiązania zapewnią zawodnikom, sztabom szkoleniowym i kibicom w całej Polsce dostęp do precyzyjnych danych i analiz, jednocześnie wzmacniając transparentność oraz wiarygodność procesu podejmowania decyzji na boisku. Partnerstwo z Ekstraklasą odzwierciedla nasze wspólne przekonanie, że nowoczesne technologie powinny wspierać nie tylko przebieg rywalizacji sportowej, lecz także podnosić jakość doświadczeń kibiców – zarówno na stadionach, jak i przed telewizorami - podkreślił dyrektor zarządzający ds. piłki nożnej w Hawk-Eye Innovations, Max Wright.

Pierwszy mecz nowego sezonu Ekstraklasy rozegrany zostanie w piątek 24 lipca o godz. 18:00. Radomiak Radom zmierzy się z Wieczystą Kraków. Tego samego dnia dojdzie do pojedynku Pogoni Szczecin z Legią Warszawa, a pierwszy gwizdek w tym spotkaniu wybrzmi o godz. 20:30.

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