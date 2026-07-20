Jest decyzja UEFA ws. Szymona Marciniaka. Ważny sygnał

Szymon Marciniak liczył na dużo więcej podczas tegorocznego mundialu. Ostatecznie nasz najsłynniejszy arbiter sędziował tylko grupowe spotkania między Argentyną i Algierią oraz Iranem i Egiptem. Polak do samego końca był w grze o najważniejsze mecze, ale finalnie został zupełnie pominięty. Wszystko wskazuje jednak na to, że w najbliższej przyszłości Marciniaka czekają nowe wyzwania na najwyższym poziomie.

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Marciniak z zaproszeniem na wrześniowy kurs UEFA

Szymon Marciniak wciąż może się cieszyć ważną pozycją w UEFA. Były sędzia piłkarski, a obecnie ekspert Rafał Rostkowski potwierdził, że polski arbiter dostał zaproszenie na wrześniowy kurs UEFA dla czołowych sędziów Europy.

- To będzie tradycyjny kurs przedsezonowy, w czasie którego sędziowie będą przygotowywani do pracy w najważniejszych rozgrywkach UEFA. Zaproszenie dla Marciniaka może oznaczać, że Polak nadal będzie biegać po boiskach z gwizdkiem i być może spróbuje pobić rekord Ligi Mistrzów pod względem liczby meczów sędziowanych w tych rozgrywkach - powiedział w rozmowie z TVP Sport Rafał Rostkowski.

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"Marciniak ma wiele propozycji z całego świata"

Zaproszenie na kurs oznacza, że Marciniak jest prawdopodobnie szykowany do pracy przy najważniejszych meczach w europejskiej piłce. Polak może liczyć również na oferty spoza Europy. Do tego nie można wykluczyć, że nasz eksportowy sędzia niedługo obejmie jedno z kierowniczych stanowisk w światowych władzach.

- Marciniak ma wiele propozycji z całego świata. Kuszą go szejkowie z Arabii Saudyjskiej, ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale są też inne scenariusze - mówi TVP Sport Rostkowski.

- Kto mógłby go zastąpić (Collinę przyp. red.)? Powinien ktoś z dużą wiedzą o sędziowaniu i z dużym doświadczeniem i z wizją, jak naprawić to, co stało się na boiskach Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych. Czy następcą Colliny powinien być były wybitny sędzia? Niekoniecznie, ale to mogłaby być zaleta - dodaje Rostkowski.

Marciniak podsumował już swój występ na mistrzostwach świata, przyznał, że mimo sporego niedosytu, udało się wrócić z turnieju z podniesioną głową.

- Coś się zaczyna, coś się kończy. Dla nas mundial dobiegł końca. Oczywiście, że było logiczne, że nie da się co cztery lata sędziować finału mistrzostw świata. Jest niedosyt. Każdy z nas jest sportowcem. Tak się ułożyły te półfinały, finał i zespoły, z którymi nie moglibyśmy być połączeni z racji tego, jak pamiętamy kto zagrał w finale w Katarze. Taki jest los sportowca. Wracamy z podniesioną głową. Po dwóch fajnie ocenionych meczach. To jest dla nas najważniejsze - powiedział na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych Marciniak.

Dla Szymona Marciniaka był to trzeci mundial, wcześniej Polak sędziował turnieje w Rosji i Katarze.