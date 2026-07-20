Powrót na stronę główną

Puchacz skomentował losowanie Ligi Mistrzów. "Niezłe jaja"

Lech Poznań w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów może zmierzyć się z Sabah Baku, drużyną Tymoteusza Puchacza. Wychowanek "Kolejorza" dwukrotnie już skomentował losowanie Champions League. Podchodzi do najnowszych informacji z dystansem.
Tymoteusz Puchacz
Screen z https://www.youtube.com/watch?v=1tgPxgMqWEQ

Sabah Baku w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu, co oczywiście uprawniło zespół do gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tymoteusz Puchacz i spółka rozpoczęli kwalifikacje od pierwszej rundy, gdzie rywalem był walijski The New Saints. Na własnym stadionie Sabah triumfował 2:0. W rewanżu zwyciężył natomiast 2:1. Awans do drugiej rundy nie podlegał żadnej dyskusji. Tam na podopiecznych trenera Valdasa Dambrauskasa czeka fiński Kuopion Palloseura. 

Zobacz wideo Hit! Polonia w Chicago oszalała na punkcie Lewandowskiego

Puchacz dwukrotnie skomentował wyniki losowania

Lech Poznań rozpoczyna z kolei walkę w eliminacjach od drugiej rundy, gdzie trafił na stosunkowo trudnego rywala - AGF Aarhus. Na następnym etapie potencjalnym rywalem "Kolejorza" jest właśnie Sabah.

Tuż po poniedziałkowym losowaniu Puchacz skomentował jego wyniki w mediach społecznościowych Lecha. "Niezłe jaja mogą być" - napisał. 

Później został poproszony o komentarz także w "Kanale Sportowym". Tutaj już nieco stonował nastroje i dyplomatycznie podszedł do sprawy. 

- No nic, bo my jeszcze nie trafiliśmy na Lecha, a Lech na nas nie trafił. Jeszcze dużo się musi wydarzyć. Jeden mecz to jest wieczność, a co dopiero cztery. Na razie bez emocji do tego podchodzę, ale fajnie by było, jakby się udało - powiedział 27-latek.

Udany początek sezonu Lecha. Górnik też poznał potencjalnych rywali

W niedzielę (19 lipca) zakończył się mundial, a trzy dni wcześniej Lech Poznań zdążył już zagrać pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. W starciu o Superpuchar Polski "Kolejorz" wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1. 

Czytaj także: Jest decyzja UEFA ws. Szymona Marciniaka. Ważny sygnał

Podopieczni Michala Gasparika także będą brali udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie zmierzą się w dwumeczu z Fenerbahce. W przypadku zwycięstwa na kolejnym etapie kwalifikacji ich rywalem będzie wygrany z duetu Sturm Graz - Heart of Midlothian.

Dziękujemy za przeczytanie

Więcej o:

1/11 Z Warszawą kojarzy się Legia, ale nie możemy zapomnieć także o:

Quiz footbolowy. Dobrze znasz kluby piłkarskie? 9/11 to minimum dla kibica!
Treści z serwisów internetowych Grupy Wyborcza.pl oraz serwisu tokfm.pl prezentujemy w ramach komercyjnej współpracy z ich wydawcami: Wyborcza sp. z o.o. oraz Grupą Radiową Agory sp. z o.o.
Wybrane treści z serwisu Sport.pl są dostępne po wykupieniu płatnej subskrypcji