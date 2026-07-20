Puchacz skomentował losowanie Ligi Mistrzów. "Niezłe jaja"

Sabah Baku w poprzednim sezonie sięgnął po mistrzostwo Azerbejdżanu, co oczywiście uprawniło zespół do gry w eliminacjach do Ligi Mistrzów. Tymoteusz Puchacz i spółka rozpoczęli kwalifikacje od pierwszej rundy, gdzie rywalem był walijski The New Saints. Na własnym stadionie Sabah triumfował 2:0. W rewanżu zwyciężył natomiast 2:1. Awans do drugiej rundy nie podlegał żadnej dyskusji. Tam na podopiecznych trenera Valdasa Dambrauskasa czeka fiński Kuopion Palloseura.

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Puchacz dwukrotnie skomentował wyniki losowania

Lech Poznań rozpoczyna z kolei walkę w eliminacjach od drugiej rundy, gdzie trafił na stosunkowo trudnego rywala - AGF Aarhus. Na następnym etapie potencjalnym rywalem "Kolejorza" jest właśnie Sabah.

Tuż po poniedziałkowym losowaniu Puchacz skomentował jego wyniki w mediach społecznościowych Lecha. "Niezłe jaja mogą być" - napisał.

Później został poproszony o komentarz także w "Kanale Sportowym". Tutaj już nieco stonował nastroje i dyplomatycznie podszedł do sprawy.

- No nic, bo my jeszcze nie trafiliśmy na Lecha, a Lech na nas nie trafił. Jeszcze dużo się musi wydarzyć. Jeden mecz to jest wieczność, a co dopiero cztery. Na razie bez emocji do tego podchodzę, ale fajnie by było, jakby się udało - powiedział 27-latek.

Udany początek sezonu Lecha. Górnik też poznał potencjalnych rywali

W niedzielę (19 lipca) zakończył się mundial, a trzy dni wcześniej Lech Poznań zdążył już zagrać pierwszy oficjalny mecz w tym sezonie. W starciu o Superpuchar Polski "Kolejorz" wygrał z Górnikiem Zabrze 3:1.

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Podopieczni Michala Gasparika także będą brali udział w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W drugiej rundzie zmierzą się w dwumeczu z Fenerbahce. W przypadku zwycięstwa na kolejnym etapie kwalifikacji ich rywalem będzie wygrany z duetu Sturm Graz - Heart of Midlothian.