Byli piłkarze są zgodni po finale MŚ. Słowa Ibrahimovicia to potwierdzają

Hiszpania grała świetny futbol na tegorocznych mistrzostwach świata - straciła tylko jedną bramkę w całym turnieju i sięgnęła po tytuł, triumfując z Argentyną po dogrywce. W regulaminowym czasie gry Messi i spółka nawet nie oddali strzału na bramkę strzeżoną przez Unaia Simona.

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Byli piłkarze uderzają w Argentynę po meczu z Hiszpanią

Jednak ten mecz był daleki od pięknych, a zadbali o to piłkarze Albicelestes. "Antyfutbol, defensywa totalna, brak jakiejkolwiek chęci do ataku, ostra gra, faule i prowokacja - to jedno. Ale w tym wszystkim Argentyńczycy chwilami zachowywali się bardzo nieodpowiedzialnie (...) Argentyna - paskudna, brzydka, chamska, zduszona na własnej połowie, wciśnięta we własne pole karne, zmęczona, grająca w dziesiątkę, bez podstawowych stoperów, bo Lisandro Martinez i Cristian Romero kontuzjowani zeszli z boiska - wciąż miała bezbramkowy remis. I dotrwała z nim aż do drugiej połowy dogrywki. Wtedy wreszcie Hiszpania doczekała się tej jednej akcji, której szukała od początku meczu" - opisywał na łamach Sport.pl Dawid Szymczak.

Po tym meczu głosy byłych piłkarzy były często jednogłośne. Toni Kroos skomentował ten finał słowami: "Piłka nożna wygrała" - napisał Niemiec, który w 2014 roku sięgnął po mistrzostwo świata, pokonując Argentynę.

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To samo stwierdził Zlatan Ibrahimović - ekspert Fox Sports podczas tegorocznego mundialu. Szwed wielokrotnie pochlebnie wypowiadał się nt. Messiego, ale nawet on musiał docenić klasę Hiszpanów. - Piłka nożna wygrała dzisiaj. Sposób, w jaki grają w piłkę nożną i jak podeszli do tego turnieju… Kiedy oglądasz piłkę nożną, to właśnie chcesz to zobaczyć - wyznał, cytowany przez "L'Equipe".

- Dziś Argentyna nie oddała ani jednego celnego strzału. Najlepsza defensywa na turnieju? To Hiszpania. I wygrała najlepsza drużyna - podkreślił.

Ibrahimović pochwalił także to, że Luis de la Fuente stworzył jedną drużynę, a nie zlepek indywidualności. - Chociaż Lamine Yamal nie był w szczytowej formie podczas turnieju, Hiszpania zdominowała każdy mecz. To pokazuje, jak silni są jako drużyna. Kiedy Hiszpanie zaczynają podawać piłkę, wysysają z ciebie duszę i nadzieję - zaznaczył.

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- Zadano mi pytanie przed turniejem, powiedziałem, że Hiszpania wygra. Kiedy coś mówię, to się sprawdza! - zakończył w swoim stylu.

Do dyskusji włączył się także Thierry Henry. - To, co ta drużyna robi bez piłki, robi na mnie wrażenie. Ledwo udaje się trzy razy podać, zanim oni odbiorą piłkę… A bez piłki nie da się strzelić gola. Dominują w piłce nożnej na każdym poziomie - podsumował.